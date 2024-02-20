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Published Сегодня, 17:41

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Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»

Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»

20 февраля 2024, 17:41
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»

Два автомобиля превратились в кучу металла на трассе «Новошахтинск — Гуково»

В Ростовской области на трассе между Новошахтинском и Гуково разбились два автомобиля, подробности смертельной аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

Во вторник, 20 февраля, в 16.25 мск на 24-м километре дороги «Новошахтинск — Гуково» произошла смертельная авария.

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent выехал на правую обочину, после чего вылетел на встречную полосу, где его транспортное средство столкнулось с автомобилем Toyota.

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В результате аварии оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, а 37-летний пассажир Hyundai Accent погиб. Оба водителя, а также два пассажира 40-летнего владельца Toyota были доставлены в больницу с различными травмами.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии и восстановить картину произошедшей трагедии.

Ранее в Ростове состояние дорог стало причиной высоких показателях аварийности.

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