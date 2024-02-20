Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Во вторник, 20 февраля, в 16.25 мск на 24-м километре дороги «Новошахтинск — Гуково» произошла смертельная авария.
По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем Hyundai Accent выехал на правую обочину, после чего вылетел на встречную полосу, где его транспортное средство столкнулось с автомобилем Toyota.
В результате аварии оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, а 37-летний пассажир Hyundai Accent погиб. Оба водителя, а также два пассажира 40-летнего владельца Toyota были доставлены в больницу с различными травмами.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии и восстановить картину произошедшей трагедии.
Ранее в Ростове состояние дорог стало причиной высоких показателях аварийности.