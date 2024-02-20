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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Депутат Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон»

Депутат Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон»

20 февраля 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон»
Депутат Думы Ростова-на-Дону Наталья Оськина считает, что показатели туризма улучшаются из-за пробок на М-4 «Дон», прозвучало на заседании.

Во время своего выступления она рассказала, что получила данные о количестве туристов, посетивших город. По ее словам, простаивающие сутками в пробках на М-4 «Дон» люди были вынуждены останавливаться в гостиницах Ростова.

«Это, конечно, можно причислить к огромному прорыву в отрасли туризма», — заявила Оськина.

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Добавим, что водители часто жалуются на серьезные пробки на этой трассе, а также глубокие ямы, из-за которых автомобили пробивают колеса. Ситуация усугубляется во время неблагоприятной погоды, когда заторы растягиваются на десятки километров.

Ранее стало известно, что трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Туризм#Происшествия#Гостиницы#Ремонт трассы
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