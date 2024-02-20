Депутат Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Во время своего выступления она рассказала, что получила данные о количестве туристов, посетивших город. По ее словам, простаивающие сутками в пробках на М-4 «Дон» люди были вынуждены останавливаться в гостиницах Ростова.
«Это, конечно, можно причислить к огромному прорыву в отрасли туризма», — заявила Оськина.
Добавим, что водители часто жалуются на серьезные пробки на этой трассе, а также глубокие ямы, из-за которых автомобили пробивают колеса. Ситуация усугубляется во время неблагоприятной погоды, когда заторы растягиваются на десятки километров.
Ранее стало известно, что трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась.