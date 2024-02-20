Депутаты городской думы оценили работу Алексея Логвиненко как удовлетворительную

Также 2023 год войдёт в историю как год начала реализации концессионного соглашения по развитию инфраструктуры скоростного трамвая и выхода на маршруты нового вида транспорта — электробуса. Хотелось бы выделить и развитие предпринимательства. В организациях малого и среднего бизнеса трудятся более четверти миллиона человек, а в общем обороте предприятий и организаций города его доля уже составляет более 40 процентов. Развитие предпринимательства и реализация масштабных инвестпроектов с созданием новых рабочих мест способствует росту собственных доходов в бюджете города. В 2023 году они составили 22 миллиарда 370 миллионов рублей, увеличившись за год почти на 2 миллиарда. Поэтому мы и считаем работу администрации города и её главы удовлетворительной, — подвел итог Сергей Сухариев.