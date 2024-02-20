Депутаты городской думы оценили работу Алексея Логвиненко как удовлетворительную

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В заседании приняли участие 35 депутатов, глава Администрации города Алексей Логвиненко и городской прокурор Олег Фрикель. На повестку дня вынесли несколько важных вопросов. Главным из них стал отчет главы городской администрации Алексея Логвиненко о результатах работы за 2023 год.
Согласно отчету Алексея Логвиненко, который длился практически полтора часа, к настоящему времени город подошел с рекордными индексами своего развития во многих отраслях — от социальных до экономических.
Так уровень валового городского продукта вырос на 20% и впервые достиг отметки в 737 млрд рублей. Увеличилось количество перерабатывающих предприятий, возросло число предпринимателей и общий процент самозанятых.
— Приоритетом в работе стало построение диалога между властью и бизнесом, — сказал с трибуны Алексей Логвиненко. — Создание новых производств, регистрация предпринимателей и приток населения, повлияли на возможности городского бюджета, которые бьют рекорд на протяжении последних пяти лет. В 2023 году бюджет города впервые превысил 63 млрд рублей, что на 8 млрд больше показателей позапрошлого года.
В докладе было также отмечено. что за прошлый год 39,3 млрд рублей бюджета были потрачены на социальную сферу, исполнение наказов избирателей и обращений граждан. Так было построено 4 школы на 5365 мест, также приступили к строительству еще трех школ на 3411 учащихся. Кроме этого разработана проектная документация на строительство и реконструкцию еще трех школ на 4998 учащихся.
— В 2023 году город впервые стал работать с застройщиками в новом формате, привлекая инвестиции на проектирование и строительство объектов образования на территории новых жилых районов, — отметил Алексей Логвиненко.
В 20023 году администрация города выполнила все взятые на себя обязательства в сфере здравоохранения. Ярким примером может послужить выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции городской больницы № 1 им. Семашко со строительством нового хирургического корпуса, стоимостью в 19 млрд рублей.
Касательно коммунальной сферы, самым крупным проектом прошлого года стало строительство канализационного коллектора № 62 стоимостью в 8 млрд рублей. Строительство данного сооружения идёт с опережающими график темпами, и уже в скором будущем коллектор сможет обслуживать более 150 тысяч горожан.
Как отметил заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Сухариев, работу городской администрации депутаты городской Думы оценивают как удовлетворительную.
— При оценке мы исходим из главного критерия — реализация национальных проектов. Главной целью национального проекта «Демография» является народосбережение, Благодаря строительству новых детских садов мы обеспечили 100% доступность дошкольного образования, и территориально приблизили его к каждому району. Также стоит отметить, что средняя продолжительность жизни ростовчан, которые находятся на социальном обслуживании, в 2023 году достигла 75 лет, а число ростовчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло 56 процентов от населения города.
Несмотря на переподчинение системы здравоохранения, мы продолжили модернизировать инфраструктуру медицинских учреждений и приобретали самое современное медицинское оборудование.
Также 2023 год войдёт в историю как год начала реализации концессионного соглашения по развитию инфраструктуры скоростного трамвая и выхода на маршруты нового вида транспорта — электробуса. Хотелось бы выделить и развитие предпринимательства. В организациях малого и среднего бизнеса трудятся более четверти миллиона человек, а в общем обороте предприятий и организаций города его доля уже составляет более 40 процентов. Развитие предпринимательства и реализация масштабных инвестпроектов с созданием новых рабочих мест способствует росту собственных доходов в бюджете города. В 2023 году они составили 22 миллиарда 370 миллионов рублей, увеличившись за год почти на 2 миллиарда. Поэтому мы и считаем работу администрации города и её главы удовлетворительной, — подвел итог Сергей Сухариев.
Также в этот день заслушали отчётный доклад нового руководителя Управления МВД по городу Ростову-на-Дону. Обсудили вопросы подготовки к проведению выборов Президента РФ, развития торговли, параметров городского бюджета на 2024 год.