ЕР: По президентской программе в минувшем году отремонтировали 2,4 тысячи школ

Особое внимание было уделено не только капитальному ремонту, но и строительству новых школ. С 2019 года было построено 1344 новых школы общей вместимостью более 793 тысяч мест. В прошлом году в эксплуатацию было введено 430 новых школ на 250 тысяч мест. До конца 2024 года планируется сдать не менее 1,3 тысячи новых зданий.