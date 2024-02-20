ЕР: По президентской программе в минувшем году отремонтировали 2,4 тысячи школ

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Стороны рассмотрели вопрос реализации программы капитального ремонта и строительства новых школ и детских садов.
По словам Турчака, в результате выполнения программы в 2023 году был проведен капитальный ремонт в 2422 зданиях школ. Из них 1520 получили финансирование из федерального бюджета, 902 — из региональных средств. Также были названы лидеры по выполнению программы. В их число включили Дагестан, Башкирию, Чечню, Якутию, Забайкальский край, Северную Осетию, Московскую область, Чувашию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край, Брянскую и Курскую области, а также Республику Татарстан и Алтайский край.
За два года было отремонтировано более 4 тысяч объектов. На текущий год запланировано проведение ремонта в 1047 школах, причем в 530 из них работы будут завершены в 2025 году. Об этом сообщает mkset.ru.
Особое внимание было уделено не только капитальному ремонту, но и строительству новых школ. С 2019 года было построено 1344 новых школы общей вместимостью более 793 тысяч мест. В прошлом году в эксплуатацию было введено 430 новых школ на 250 тысяч мест. До конца 2024 года планируется сдать не менее 1,3 тысячи новых зданий.
Также отмечено успешное строительство детских садов. За последние несколько лет было построено 1676 дошкольных учреждений, что помогло устранить дефицит мест в детских садах.
В мае этого года стартует информационный портал «Спутник народной программы», пишет сайт ER.RU. На данном портале жители смогут получить информацию о всех школах, участвующих в программе капитального ремонта, а также оставлять свои отзывы и оперативно решать проблемы.
Программа капитального ремонта школ является частью народной программы партии «Единая Россия». Она была инициирована президентом на партийном съезде в 2021 году. В программе участвуют около 7300 школ, а контроль за всеми этапами работ осуществляют родительские штабы.
«Поддержка системы образования является принципиальным вопросом для донских депутатов-единороссов», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, говоря о реализации народной программы в наступившем году.
«На строительство и реконструкцию 21 объекта в сфере образования в областном бюджете на 2024 год предусмотрено свыше 8 млрд рублей. Это в том числе 10 новых школ в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, а также в Аксайском, Егорлыкском, Красносулинском и Цимлянском районах», — пояснил глава донского парламента.
Также планируется строительство и реконструкция детских садов. На улице Оганова в Ростове-на-Дону возведут детский сад на 200 мест, в Новочеркасске на 80 мест, есть и другие примеры.
В 2024 году предусмотрен капитальный ремонт свыше ста объектов образования, в том числе школы в Азове, Волгодонске, Зверево и других муниципалитетах. В текущем году отремонтируют 20 детских садов.
Ранее ко второму чтению областного бюджета в декабре прошлого года от депутатов фракции «Единая Россия» были одобрены и включены в бюджет десятки поправок, в основу большинства из них легли предложения народной программы, сформированной на основе наказов избирателей по укреплению соцферы и инфраструктуры, развитию экономики.