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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:56

Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

20 февраля 2024, 14:56
Фото: пресс-служба ФОМС
Председатель ФОМС Илья Баланин поделился информацией о внедрении цифровой трансформации в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России на Евроазиатском ИТ-форуме в Москве.

Данное изменение является важным шагом для обеспечения нацбезопасности страны и повышения прозрачности и эффективности системы ОМС.

Планы ФОМС на 2022 год включали в себя начало цифровой трансформации ОМС через создание единого информационного пространства, перенос региональных баз данных на федеральный уровень и объединение информации по всем субъектам на базе ГИС ОМС. Основными результатами этой работы будут сокращение числа информационных потоков, стандартизация протоколов обмена и улучшение качества аналитики, передает ria.ru.

Благодаря этим изменениям будет возможно раннее выявление заболеваний системы кровообращения и онкологии, упрощение учета пациентов с хроническими заболеваниями и увеличение осведомленности граждан через персонализированные рекомендации по профилактике и диагностике заболеваний.

Использование искусственного интеллекта позволит более точно анализировать и прогнозировать потребление медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении онкологии. Следует отметить, что первой подсистемой в рамках цифровой трансформации стал Федеральный регистр застрахованных лиц, который объединил 85 региональных сегментов. Благодаря этому более 14 миллионов застрахованных получили цифровые полисы ОМС.

Эти изменения позволят получать качественные данные о объемах и стоимости медицинской помощи, снизить административные издержки и внедрить лучшие практики управления системой ОМС, обеспечивая гибкость и оперативность внесения изменений.

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