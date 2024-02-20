Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Планы ФОМС на 2022 год включали в себя начало цифровой трансформации ОМС через создание единого информационного пространства, перенос региональных баз данных на федеральный уровень и объединение информации по всем субъектам на базе ГИС ОМС. Основными результатами этой работы будут сокращение числа информационных потоков, стандартизация протоколов обмена и улучшение качества аналитики, передает ria.ru.