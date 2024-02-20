Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Данное изменение является важным шагом для обеспечения нацбезопасности страны и повышения прозрачности и эффективности системы ОМС.
Планы ФОМС на 2022 год включали в себя начало цифровой трансформации ОМС через создание единого информационного пространства, перенос региональных баз данных на федеральный уровень и объединение информации по всем субъектам на базе ГИС ОМС. Основными результатами этой работы будут сокращение числа информационных потоков, стандартизация протоколов обмена и улучшение качества аналитики, передает ria.ru.
Благодаря этим изменениям будет возможно раннее выявление заболеваний системы кровообращения и онкологии, упрощение учета пациентов с хроническими заболеваниями и увеличение осведомленности граждан через персонализированные рекомендации по профилактике и диагностике заболеваний.
Использование искусственного интеллекта позволит более точно анализировать и прогнозировать потребление медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении онкологии. Следует отметить, что первой подсистемой в рамках цифровой трансформации стал Федеральный регистр застрахованных лиц, который объединил 85 региональных сегментов. Благодаря этому более 14 миллионов застрахованных получили цифровые полисы ОМС.
Эти изменения позволят получать качественные данные о объемах и стоимости медицинской помощи, снизить административные издержки и внедрить лучшие практики управления системой ОМС, обеспечивая гибкость и оперативность внесения изменений.