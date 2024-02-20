Глава полиции Ростова назвал самый криминогенный район города

Самыми криминогенными районами Ростова, таким образом, являются Ворошиловский, Октябрьский, Первомайский и Советский районы. Там плотность населения гораздо выше, чем в других муниципалитетах. А потому там чаще регистрируют преступления. Но и чаще их раскрывают.