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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Глава полиции Ростова заявил, какой район города самый криминогенный

Глава полиции Ростова назвал самый криминогенный район города

20 февраля 2024, 10:05
Фото: Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону
Глава полиции Ростова заявил, какой район города самый криминогенный
Чем выше плотность населения, тем больше статистика преступлений, рассказал новый глава ростовского управления МВД Александр Козырев.

Самыми криминогенными районами Ростова, таким образом, являются Ворошиловский, Октябрьский, Первомайский и Советский районы. Там плотность населения гораздо выше, чем в других муниципалитетах. А потому там чаще регистрируют преступления. Но и чаще их раскрывают.

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Глава городской полиции заявил, что ростовчане могут «похвастаться» тем, что якобы имеют возможность спокойно и безопасно гулять ночью. Козырев утверждает, что на это обращают внимание и полицейские из других регионов, посещающие Ростов.

Ранее стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции в Ростовской области.

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