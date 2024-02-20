Глава полиции Ростова назвал самый криминогенный район города

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Самыми криминогенными районами Ростова, таким образом, являются Ворошиловский, Октябрьский, Первомайский и Советский районы. Там плотность населения гораздо выше, чем в других муниципалитетах. А потому там чаще регистрируют преступления. Но и чаще их раскрывают.
Глава городской полиции заявил, что ростовчане могут «похвастаться» тем, что якобы имеют возможность спокойно и безопасно гулять ночью. Козырев утверждает, что на это обращают внимание и полицейские из других регионов, посещающие Ростов.
Ранее стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции в Ростовской области.