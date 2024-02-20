Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Глава городского управления МВД Александр Козырев рассказал, что за это время для устранения недочетов было направлено 616 предостережений. К ответственности привлекли трех должностных лиц и пять юридических.
Козырев добавил, что помимо состояния дорог в городе сохраняется проблема с их освещением. Его нет на 156 улицах донской столицы, в том числе на 13 магистрального значения.
Кроме того, за 2023 года обнаружили 70 улиц, которые не состоят на балансе содержания. Это говорит о том, что на эти дороги не выделяют деньги.
За это время на улицах нашли 85 бесхозных автомобилей. А за последние несколько лет с улиц убрали свыше 900 машин.
Ранее стало известно, что темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в Ростовской области.