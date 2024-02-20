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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:47

Каждое четвертое ДТП происходит из-за плохих дорог

Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог

20 февраля 2024, 11:34
Фото: для иллюстрации / ГИБДД по Ростовской области
Каждое четвертое ДТП происходит из-за плохих дорог
В Ростове-на-Дону в 2023 году причиной каждой четвертой аварии стало плохое состояние дорог, прозвучало на заседании городской Думы.

Глава городского управления МВД Александр Козырев рассказал, что за это время для устранения недочетов было направлено 616 предостережений. К ответственности привлекли трех должностных лиц и пять юридических.

Козырев добавил, что помимо состояния дорог в городе сохраняется проблема с их освещением. Его нет на 156 улицах донской столицы, в том числе на 13 магистрального значения.

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Кроме того, за 2023 года обнаружили 70 улиц, которые не состоят на балансе содержания. Это говорит о том, что на эти дороги не выделяют деньги.

За это время на улицах нашли 85 бесхозных автомобилей. А за последние несколько лет с улиц убрали свыше 900 машин.

Ранее стало известно, что темпы ремонта трассы М-4 «Дон» снизились в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Плохие дороги#Городская Дума#Освещение дорог
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