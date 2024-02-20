Климатолог Иошпа пообещал сильные морозы в Ростове в феврале

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Он рассказал «Комсомольская правда — Ростов», что в начале этой недели температура будет понижаться. По ночам в донской столице может холодать до -10 градусов, днем же температура составит около 0 градусов.
Во вторник, 20 февраля, плюсовых температур воздуха ждать не стоит. Однако в среду может начаться небольшое потепление и температура будет приближаться к нулевой отметке
Ближе к 24 февраля на территорию региона начнет поступать теплый воздух. Это произойдет, когда антициклон переместится на восток.
«В настоящее время он располагается на северо-западе, затем изменится на северо-восток и, наконец, на юг. Вместе с этим изменением температура поднимется до приблизительно +10 градусов, однако вероятнее всего, выше она не станет», — заявил эксперт.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону.