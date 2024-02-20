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Published Сегодня, 06:50

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Климатолог Иошпа пообещал сильные морозы в Ростове в феврале

Климатолог Иошпа пообещал сильные морозы в Ростове в феврале

20 февраля 2024, 06:50
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа пообещал сильные морозы в Ростове в феврале
В Ростове-на-Дону на этой неделе температура воздуха может опускаться ниже -10 градусов, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Он рассказал «Комсомольская правда — Ростов», что в начале этой недели температура будет понижаться. По ночам в донской столице может холодать до -10 градусов, днем же температура составит около 0 градусов.

Во вторник, 20 февраля, плюсовых температур воздуха ждать не стоит. Однако в среду может начаться небольшое потепление и температура будет приближаться к нулевой отметке

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Ближе к 24 февраля на территорию региона начнет поступать теплый воздух. Это произойдет, когда антициклон переместится на восток.

«В настоящее время он располагается на северо-западе, затем изменится на северо-восток и, наконец, на юг. Вместе с этим изменением температура поднимется до приблизительно +10 градусов, однако вероятнее всего, выше она не станет», — заявил эксперт.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Климатолог#Потепление#Морозы
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