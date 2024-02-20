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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля

Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля

20 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля
В конце февраля в Ростове воздух прогреется до +10 градусов, об этом сообщил климатолог Александр Иошпа.

Во время эфира радио «Комсомольская правда — Ростов» климатолог Александр Иошпа рассказал, к какой погоде следует готовиться дончанам с 19 по 27 февраля.

По словам эксперта, жителей южной столицы ожидаю температурные качели, которые будут сохраняться под действием антициклона до 27 февраля.

В этот период ночью в городе будут наблюдаться заморозки до -10 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет достигать нуля градусов.

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В среду, 21 февраля, в Ростове ожидается небольшой заток тепла в атмосферу, благодаря чему может потеплеть до +2 градусов.

После 24 февраля воздух станет еще теплее, поскольку антициклон начнет двигаться восточнее. Благодаря смещению циклона на восток, в городе ожидается потепление до +10 градусов.

«Но выше температура вряд ли поднимется», — сообщил климатолог Александр Иошпа.

Ранее ростовчанам рассказали, какая погода ожидает жителей южной столицы в марте.

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