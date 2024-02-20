Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Во время эфира радио «Комсомольская правда — Ростов» климатолог Александр Иошпа рассказал, к какой погоде следует готовиться дончанам с 19 по 27 февраля.
По словам эксперта, жителей южной столицы ожидаю температурные качели, которые будут сохраняться под действием антициклона до 27 февраля.
В этот период ночью в городе будут наблюдаться заморозки до -10 градусов, а днем максимальная температура воздуха будет достигать нуля градусов.
В среду, 21 февраля, в Ростове ожидается небольшой заток тепла в атмосферу, благодаря чему может потеплеть до +2 градусов.
После 24 февраля воздух станет еще теплее, поскольку антициклон начнет двигаться восточнее. Благодаря смещению циклона на восток, в городе ожидается потепление до +10 градусов.
«Но выше температура вряд ли поднимется», — сообщил климатолог Александр Иошпа.
Ранее ростовчанам рассказали, какая погода ожидает жителей южной столицы в марте.