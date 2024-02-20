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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Вторичное жилье подорожало в Ростове на 16,6%, а новостройки — на 18%

Квадратный метр в новостройках Ростова подорожал до 135 тыс рублей

20 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Вторичное жилье подорожало в Ростове на 16,6%, а новостройки — на 18%
Жилье как в новом, так и в старом фонде дорожает не только в Ростове, но и во всех других крупных городах России, рассказали аналитики «Яндекс. Недвижимость».

Новостройки при этом поднимаются в цене гораздо быстрее. Так, в Ростове за год их стоимость выросла на 18%. Сейчас квадратный метр жилья в новом доме обойдется в городе в 135 тысяч рублей.

На вторичном рынке жилье подорожало на 16,6%. За квадратный метр жилья в этом сегменте рынка придется отдать примерно 105 тысяч рублей.

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Аналитики отмечают, что несмотря на рост цен, покупка жилья в новостройке все равно остается более выгодным вариантом.

«Мы наблюдаем интенсивное строительное развитие регионов, экспансию федеральных девелоперов и инвестиционный интерес жителей столиц, особенно в курортных городах», — рассказывает Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

Ранее сообщалось, что аренда квартир подорожала в Ростове на 78%.

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