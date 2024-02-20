Квадратный метр в новостройках Ростова подорожал до 135 тыс рублей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Новостройки при этом поднимаются в цене гораздо быстрее. Так, в Ростове за год их стоимость выросла на 18%. Сейчас квадратный метр жилья в новом доме обойдется в городе в 135 тысяч рублей.
На вторичном рынке жилье подорожало на 16,6%. За квадратный метр жилья в этом сегменте рынка придется отдать примерно 105 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что несмотря на рост цен, покупка жилья в новостройке все равно остается более выгодным вариантом.
«Мы наблюдаем интенсивное строительное развитие регионов, экспансию федеральных девелоперов и инвестиционный интерес жителей столиц, особенно в курортных городах», — рассказывает Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».
Ранее сообщалось, что аренда квартир подорожала в Ростове на 78%.