Логвиненко назвал самые быстрорастущие бизнесы в Ростове

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Во вторник, 20 февраля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выступил с отчетом перед депутатами Гордумы, объявив, что в прошлом году валовый городской продукт вырос на 19,6% по отношению к показателям 2022 года и достиг отметки 737,4 миллиарда рублей.
При этом, согласно отчету главы администрации, власти отметили сферы производства, которые росли быстрее остальных. Так прирост мебельного бизнеса за год составил более 70%, производство машин и оборудования для них прибавило 55%, производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 48,7%, также высокие показатели продемонстрировали предприятия, занятые в сфере производства электрооборудования (+37,8%) и напитков (+24,4%).
Индекс промышленного производства за год составил 101,1%.
Напомним, недавно стало известно, что производитель компьютеров в Ростове определился с ценами на свою технику, первые ноутбуки уже поступили в распоряжение партнеров для тестирования техники.