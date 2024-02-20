Логвиненко назвал самые быстрорастущие бизнесы в Ростове

При этом, согласно отчету главы администрации, власти отметили сферы производства, которые росли быстрее остальных. Так прирост мебельного бизнеса за год составил более 70%, производство машин и оборудования для них прибавило 55%, производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 48,7%, также высокие показатели продемонстрировали предприятия, занятые в сфере производства электрооборудования (+37,8%) и напитков (+24,4%).