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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

Власти назвали самые быстрорастущие и перспективные бизнесы в Ростове

Логвиненко назвал самые быстрорастущие бизнесы в Ростове

20 февраля 2024, 12:29
Фото: Pxhere
Власти назвали самые быстрорастущие и перспективные бизнесы в Ростове
Власти Ростова объявили, какие производства оказались самыми быстрорастущими по итогам 2023 года, об этом в своем отчете рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Во вторник, 20 февраля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выступил с отчетом перед депутатами Гордумы, объявив, что в прошлом году валовый городской продукт вырос на 19,6% по отношению к показателям 2022 года и достиг отметки 737,4 миллиарда рублей.

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При этом, согласно отчету главы администрации, власти отметили сферы производства, которые росли быстрее остальных. Так прирост мебельного бизнеса за год составил более 70%, производство машин и оборудования для них прибавило 55%, производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 48,7%, также высокие показатели продемонстрировали предприятия, занятые в сфере производства электрооборудования (+37,8%) и напитков (+24,4%).

Индекс промышленного производства за год составил 101,1%.

Напомним, недавно стало известно, что производитель компьютеров в Ростове определился с ценами на свою технику, первые ноутбуки уже поступили в распоряжение партнеров для тестирования техники.

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