Логвиненко назвал три причины огромных ям на дорогах Ростова

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Глава администрации признал существование проблемы. Он разъяснил, что на состояние дорожного покрытия влияет изменчивая погода, когда температура воздуха часто переходит через «ноль».
Также Логвиненко отметил старение самого дорожного покрытия, учитывая превышение межремонтных сроков при длительной эксплуатации.
Наконец, третья причина проблем с дорогами — использование новых асфальтобетонных смесей. Логвиненко пояснил, что сейчас производством этих смесей после ухода зарубежных поставщиков занимаются отечественные предприятия. Однако те «не до конца разработали нужную рецептуру присадок». Глава городской администрации заверяет, что вместе с Минтрансом подбирает те компоненты для смеси, которые окажутся наиболее качественными и оптимальными.
Напомним, траты на ремонт дорог в Ростове превысят два миллиарда рублей в 2024 году. Сумма рекордная за последние годы. Почти половину от нее город получит от федеральных властей. В марте власти выберут подрядчиков, которые займутся работами. Они продлятся до октября.