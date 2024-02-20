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Логвиненко назвал три причины огромных ям на дорогах Ростова

Логвиненко назвал три причины огромных ям на дорогах Ростова

20 февраля 2024, 10:36
Фото: rostov-gorod.ru
Логвиненко назвал три причины огромных ям на дорогах Ростова
Погода — один из главных факторов проблем с дорогами, о причинах плачевного состояния дорожного покрытия в интервью «РБК Ростов» рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.

Глава администрации признал существование проблемы. Он разъяснил, что на состояние дорожного покрытия влияет изменчивая погода, когда температура воздуха часто переходит через «ноль».

Также Логвиненко отметил старение самого дорожного покрытия, учитывая превышение межремонтных сроков при длительной эксплуатации.

Логвиненко рассказал, когда в Ростове отремонтируют дороги «на несколько лет»
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Наконец, третья причина проблем с дорогами — использование новых асфальтобетонных смесей. Логвиненко пояснил, что сейчас производством этих смесей после ухода зарубежных поставщиков занимаются отечественные предприятия. Однако те «не до конца разработали нужную рецептуру присадок». Глава городской администрации заверяет, что вместе с Минтрансом подбирает те компоненты для смеси, которые окажутся наиболее качественными и оптимальными.

Напомним, траты на ремонт дорог в Ростове превысят два миллиарда рублей в 2024 году. Сумма рекордная за последние годы. Почти половину от нее город получит от федеральных властей. В марте власти выберут подрядчиков, которые займутся работами. Они продлятся до октября.

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