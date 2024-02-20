Логвиненко назвал три причины огромных ям на дорогах Ростова

Наконец, третья причина проблем с дорогами — использование новых асфальтобетонных смесей. Логвиненко пояснил, что сейчас производством этих смесей после ухода зарубежных поставщиков занимаются отечественные предприятия. Однако те «не до конца разработали нужную рецептуру присадок». Глава городской администрации заверяет, что вместе с Минтрансом подбирает те компоненты для смеси, которые окажутся наиболее качественными и оптимальными.