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Published Сегодня, 08:16

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Власти рассказали, сколько аварийных домов расселили в Ростове в 2023 году

Логвиненко отчитался о досрочном расселении аварийных домов в Ростове-на-Дону

20 февраля 2024, 08:16
Фото: rostov-gorod.ru
Власти рассказали, сколько аварийных домов расселили в Ростове в 2023 году
Областная адресная программа по расселению граждан из аварийного жилья завершена досрочно, рассказал в ежегодном отчете глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Чиновник пояснил, что в Ростове признали аварийным 251 многоквартирный дом. Из них 224 подлежат сносу, а 27 — реконструкции.

В прошлом году власти смогли расселить 47 многоквартирных домов. В их число входит 12 объектов культурного наследия.

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Логвиненко отмечает, что администрация Ростова досрочно завершила областную адресную программу по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Также еще 408 семей расселили вне программы за счет дополнительных денег из областного и местного бюджетов.

Ранее жильцы дома на улице Сеченова в Ростове рассказали, что боятся в нем жить.

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