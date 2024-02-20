Логвиненко отчитался о досрочном расселении аварийных домов в Ростове-на-Дону

Логвиненко отмечает, что администрация Ростова досрочно завершила областную адресную программу по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Также еще 408 семей расселили вне программы за счет дополнительных денег из областного и местного бюджетов.