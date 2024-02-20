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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Дороги в Ростове начнут ремонтировать с 1 апреля

Логвиненко рассказал, когда в Ростове отремонтируют дороги «на несколько лет»

20 февраля 2024, 09:32
Фото: rostov-gorod.ru
Дороги в Ростове начнут ремонтировать с 1 апреля

Дороги в Ростове начнут ремонтировать с 1 апреля

Власти ждут наступления хорошей погоды для начала ремонта дорог, пояснил в ходе ежегодного отчета глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ростов в этом году на ремонт дорог потратить чуть больше двух миллиардов рублей. Сумма рекордная и несопоставимая с тратами за прошедшие пять лет.

Власти поясняют, что сейчас ремонт дорог производят литой смесью — жидким битумом. С 1 апреля, когда погода наладится, ямы будут устранять асфальтобетонной смесью.

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«Мы не просто заделываем ямы, мы вырезаем „карты“ от бордюра к бордюру, вследствие чего получается серьезный ремонт, которого хватает на несколько лет», — заверяет Логвиненко.

Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.

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