Логвиненко рассказал, когда в Ростове отремонтируют дороги «на несколько лет»

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Ростов в этом году на ремонт дорог потратить чуть больше двух миллиардов рублей. Сумма рекордная и несопоставимая с тратами за прошедшие пять лет.
Власти поясняют, что сейчас ремонт дорог производят литой смесью — жидким битумом. С 1 апреля, когда погода наладится, ямы будут устранять асфальтобетонной смесью.
«Мы не просто заделываем ямы, мы вырезаем „карты“ от бордюра к бордюру, вследствие чего получается серьезный ремонт, которого хватает на несколько лет», — заверяет Логвиненко.
Ранее в Ростове асфальт растаял вместе со снегом.