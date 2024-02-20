На каждого жителя Ростова приходится 1 квадратный метр жилья

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:06
В 2023 году в эксплуатацию было введено 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 3% больше, чем годом ранее. На одного жителя города, таким образом, приходится больше одного квадратного метра жилья.
Строительство принесло в экономику города порядка 70 миллиардов рублей.
«Строительство это драйвер развития городской экономики. Оно стимулирует развитие других отраслей. Это производство и строительных материалов, транспорт, энергетика. Создаются рабочие места, и стимулируется рост экономики», — рассуждает Логвиненко.
Он добавил, что у Ростова большой строительный потенциал — примерно в 14 миллионов квадратных метров. В прошлом году власти выдали разрешение застроить больше миллиона квадратных метров.
Ранее реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в восемь миллиардов рублей.