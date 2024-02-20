На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей

Уже во вторник, 20 февраля, во время заседания Гордумы глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что стоимость работ на объекте транспортной инфраструктуры оценили в 1,9 миллиарда рублей. По словам главы администрации, средства выделят из федерального бюджета в полном объеме.