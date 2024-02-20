rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей

На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей

20 февраля 2024, 13:41
Фото: rostovgazeta.ru
На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей
В Ростове капитальный ремонт причалов набережной обойдется городу в 1,9 миллиарда рублей, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, в январе RostovGazeta стало известно, что Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект капитального ремонта причалов на территории городской набережной. Зоной ремонта признали более 2,2 тысячи погонных метров причала.

Уже во вторник, 20 февраля, во время заседания Гордумы глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что стоимость работ на объекте транспортной инфраструктуры оценили в 1,9 миллиарда рублей. По словам главы администрации, средства выделят из федерального бюджета в полном объеме.

На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
Узнать подробнее

Указанные ранее причалы город использует для швартовки теплоходов, однако в настоящий момент они находятся в неудовлетворительном состоянии. Сроки проведения капремонта глава администрации Ростова в своем отчете не сообщил.

Ранее Ростов включили в маршрут самого длинного речного круиза на теплоходе.

Читайте также:
Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза РоссииПроект капремонта пассажирских причалов в Ростове-на-Дону прошел ГосэкспертизуВ Ростовской области продают судостроительный завод за 750 млн рублей
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Ремонт#Набережная Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Водный транспорт в Ростовской области#Набережная#Глава администрации#Федеральный бюджет#Госэкспертиза#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам
Сегодня, 14:56
Полицейский из Ростовской области «торговал» должностями за 150 тысяч рублей
Сегодня, 11:30
Глава полиции Ростова назвал самый криминогенный район города
Сегодня, 10:05
Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог
Сегодня, 11:34