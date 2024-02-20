На ремонт причалов набережной Ростова потратят 1,9 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Напомним, в январе RostovGazeta стало известно, что Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект капитального ремонта причалов на территории городской набережной. Зоной ремонта признали более 2,2 тысячи погонных метров причала.
Уже во вторник, 20 февраля, во время заседания Гордумы глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что стоимость работ на объекте транспортной инфраструктуры оценили в 1,9 миллиарда рублей. По словам главы администрации, средства выделят из федерального бюджета в полном объеме.
Указанные ранее причалы город использует для швартовки теплоходов, однако в настоящий момент они находятся в неудовлетворительном состоянии. Сроки проведения капремонта глава администрации Ростова в своем отчете не сообщил.
Ранее Ростов включили в маршрут самого длинного речного круиза на теплоходе.