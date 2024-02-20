Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей

Напомним, уже прошло 10 дней с момента исчезновения спортсменки Анны Цомартовой в Каспийске. Девушка приехала в Республику Дагестан ради соревнований по тайскому боксу, однако потерпела поражение и исчезла без следа. Последний раз девушку засекли на камерах видеонаблюдения, установленных на побережье Каспийского моря.