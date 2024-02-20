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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей

Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей

20 февраля 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney
Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей
Тому, кто найдет исчезнувшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову, обещают заплатить один миллион рублей, об этом сообщили в специальной группе по поиску девушки.

Напомним, уже прошло 10 дней с момента исчезновения спортсменки Анны Цомартовой в Каспийске. Девушка приехала в Республику Дагестан ради соревнований по тайскому боксу, однако потерпела поражение и исчезла без следа. Последний раз девушку засекли на камерах видеонаблюдения, установленных на побережье Каспийского моря.

В настоящий момент в поисках девушки задействованы десятки волонтеров, также привлекли водолазов.

Фото: t.me/annatsomartovapoisk

В Telegram-канале по поиску девушки объявили, что готовы заплатить один миллион рублей за информацию, которая позволит найти Анну и вернуть ее домой.

Пропавшую в Каспийске ростовскую спортсменку Цомартову ищут водолазы
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Родители Цомартовой также призвали волонтеров не писать на личную страницу Анны в сети «ВКонтакте» без необходимости, поскольку этот аккаунт может быть единственным средством связи с пропавшей ростовчанкой.

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