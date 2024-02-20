Нашедшему ростовскую спортсменку Цомартову обещают заплатить миллион рублей

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Напомним, уже прошло 10 дней с момента исчезновения спортсменки Анны Цомартовой в Каспийске. Девушка приехала в Республику Дагестан ради соревнований по тайскому боксу, однако потерпела поражение и исчезла без следа. Последний раз девушку засекли на камерах видеонаблюдения, установленных на побережье Каспийского моря.
В настоящий момент в поисках девушки задействованы десятки волонтеров, также привлекли водолазов.
В Telegram-канале по поиску девушки объявили, что готовы заплатить один миллион рублей за информацию, которая позволит найти Анну и вернуть ее домой.
Родители Цомартовой также призвали волонтеров не писать на личную страницу Анны в сети «ВКонтакте» без необходимости, поскольку этот аккаунт может быть единственным средством связи с пропавшей ростовчанкой.