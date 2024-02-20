Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По словам собеседника, жалобы на волков поступают из разных районов Ростовской области. Однако охотникам мешает погода.
«Это большая проблема. Для того чтобы обследовать территорию, нам нужно обрезать следы. Когда лежит снег, сделать это легко — посмотреть откуда вышли волки, где они кормятся, днюют и ночуют. А сейчас с асфальта никуда не съехать из-за грязи», — отмечает Андрей Жищенко.
Эксперт добавляет, что в прежние годы за зиму выезжал охотиться на волка порядка 20 раз. В этом году удалось только три раза. Больше не позволяла погода.
Собеседник вспоминает, как две-три недели назад ему поступила жалоба из Веселовского района. Там большая стая волков зашла в охотугодья в лес и начала резать оленей и кабанов.
«Я взял снегоход, все приспособления и отправился туда. Как раз лежал снег. Жил я там четыре дня — выслеживал стаю. Первые два дня не получалось. И только на третий день выследил, где они выходят из леса. Двух волков я добыл, обстрелял стаю. После этого стая сразу покинула лес», — рассказывает охотник.
Эксперт делится мнением, что наверняка стая перешла в другой район, ведь волки легко преодолевают расстояние 150-200 километров. Но в каком именно районе обосновались волки — пока информации нет.
Ранее, со ссылкой на слова охотника из северного района Ростовской области, RostovGazeta сообщала о нашествии новых, странных волков.