Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области

«Я взял снегоход, все приспособления и отправился туда. Как раз лежал снег. Жил я там четыре дня — выслеживал стаю. Первые два дня не получалось. И только на третий день выследил, где они выходят из леса. Двух волков я добыл, обстрелял стаю. После этого стая сразу покинула лес», — рассказывает охотник.