Логвиненко заявил, что опыт Ростова по уборке города переняли в других регионах

«Контракт получился очень гибкий. В течение года мы оперативно добавляли новые объекты, входящие в казну города и нуждающиеся в содержании и уборке. Контракт позволил на 30% увеличить общую площадь, а это больше полутора тысяч объектов улично-дорожной сети, 8 миллионов квадратных метров дорог, мостов и путепроводов, 2 миллиона квадратных метров тротуаров, 35 скверов и 72 общественных пространства», — рассказал Логвиненко.