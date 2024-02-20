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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Власти радуются, что другие города перенимали у Ростова опыт по уборке города

Логвиненко заявил, что опыт Ростова по уборке города переняли в других регионах

20 февраля 2024, 09:19
Фото: rostov-gorod.ru
Власти радуются, что другие города перенимали у Ростова опыт по уборке города
В Ростове заключили трехлетний контракт на уборку и содержание территории города, рассказал в ходе ежегодного отчета Алексей Логвиненко.

Стоимость услуг подрядчика для властей Ростова вышла в девять миллиардов рублей, три из которых уже освоили. Предполагается, что работы будут осуществляться в течение трех лет — до 2025 года включительно.

«Контракт получился очень гибкий. В течение года мы оперативно добавляли новые объекты, входящие в казну города и нуждающиеся в содержании и уборке. Контракт позволил на 30% увеличить общую площадь, а это больше полутора тысяч объектов улично-дорожной сети, 8 миллионов квадратных метров дорог, мостов и путепроводов, 2 миллиона квадратных метров тротуаров, 35 скверов и 72 общественных пространства», — рассказал Логвиненко.

Он добавил, что условия контракта позволяют увеличивать кратность работ и перераспределять средства.

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Такой опыт Логвиненко назвал «передовым» в стране и уверял, что якобы коллеги из других городов высоко оценили такое решение и просили поделиться опытом такого взаимодействия с подрядчиком.

Ранее жители Ростова сообщали о том, что проблема свалок в рощах обрела массовый характер.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Ремонт#Дороги#Ростов#Происшествия
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