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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Ростовский полицейский брал деньги с подчиненных, обещая повысить им должность

Полицейский из Ростовской области «торговал» должностями за 150 тысяч рублей

20 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI
Ростовский полицейский брал деньги с подчиненных, обещая повысить им должность

В Ростовской области экс-полицейкого будут судить за мошенничество

Экс-сотрудника полиции осудят в Ростовской области за мошенничество, рассказали в Следкоме региона.

Преступление бывший страж правопорядка совершил в 2022 году. Он попросил от подчиненного взятку в 150 тысяч рублей, обещая помочь с продвижением по службе. На деле же рычагов для этого он не имел, а полученные деньги потратил на себя.

Аналогичным образом он поступил и с двумя другими подчиненными, правда, попросил от них всего лишь 120 тысяч рублей.

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В задержании предприимчивого полицейского участвовали сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России по региону.

Во время расследования подозреваемый полностью признал свою вину. Его поместили под домашний арест.

Теперь его судьбу решит суд.

Ранее в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4.

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