Полицейский из Ростовской области «торговал» должностями за 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Преступление бывший страж правопорядка совершил в 2022 году. Он попросил от подчиненного взятку в 150 тысяч рублей, обещая помочь с продвижением по службе. На деле же рычагов для этого он не имел, а полученные деньги потратил на себя.
Аналогичным образом он поступил и с двумя другими подчиненными, правда, попросил от них всего лишь 120 тысяч рублей.
В задержании предприимчивого полицейского участвовали сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России по региону.
Во время расследования подозреваемый полностью признал свою вину. Его поместили под домашний арест.
Теперь его судьбу решит суд.
Ранее в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4.