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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ростовский депутат призвал ссылать на север нерадивых чиновников

Ростовский депутат призвал ссылать уволенных чиновников в Сибирь, а не в Таганрог

20 февраля 2024, 12:20
Фото: Pxhere
Ростовский депутат призвал ссылать на север нерадивых чиновников

Ростовский депутат призвал ссылать уволенных чиновников в Сибирь

Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Евгений Сутормин призвал отправлять нерадивых чиновников не в находящиеся рядом города, а на север, прозвучало на заседании.

Вначале Сутормин попросил городские власти обсуждать с местными жителями вопросы установки памятников. А после он заговорил о судьбе чиновников и обратился к главе городской администрации Алексею Логвиненко.

«Что вы жалеете заместителей нерадивых, ссылаете в Таганрог. Их можно ссылать… Я вот 32 года работал в Сибири и не помер. Я вам населенные пункты назову на севере, куда их можно ссылать», — отметил депутат. Однако на это ему ничего не ответили и заседание продолжилось дальше.

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Напомним, что ранее несколько чиновников из Ростова перешли работать в органы власти в Таганроге. Например, около года назад в приморский город перешел экс-глава Пролетарского района Егор Долматов. Событие сопровождалось скандалами. Спустя пару дней после назначения Долматов при странных обстоятельствах получил ранение в руку. Официальных подробностей об этом так и не поступило.

Вслед за Долматовым в администрацию Таганрога устроилась работать экс-директор «Управления ЖКУ Пролетарского района» Стела Руф. В отношении Руф позднее было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала проверка прежней деятельности чиновницы в Ростове.

Добавим, что на этом же заседании депутат Наталья Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Депутат#Ссылать на север#Гордума Ростова-на-Дону#Нерадивые чиновники
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