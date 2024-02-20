Ростовский депутат призвал ссылать уволенных чиновников в Сибирь, а не в Таганрог

«Что вы жалеете заместителей нерадивых, ссылаете в Таганрог. Их можно ссылать… Я вот 32 года работал в Сибири и не помер. Я вам населенные пункты назову на севере, куда их можно ссылать», — отметил депутат. Однако на это ему ничего не ответили и заседание продолжилось дальше.