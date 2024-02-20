Ростовский депутат призвал ссылать уволенных чиновников в Сибирь, а не в Таганрог

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Вначале Сутормин попросил городские власти обсуждать с местными жителями вопросы установки памятников. А после он заговорил о судьбе чиновников и обратился к главе городской администрации Алексею Логвиненко.
«Что вы жалеете заместителей нерадивых, ссылаете в Таганрог. Их можно ссылать… Я вот 32 года работал в Сибири и не помер. Я вам населенные пункты назову на севере, куда их можно ссылать», — отметил депутат. Однако на это ему ничего не ответили и заседание продолжилось дальше.
Напомним, что ранее несколько чиновников из Ростова перешли работать в органы власти в Таганроге. Например, около года назад в приморский город перешел экс-глава Пролетарского района Егор Долматов. Событие сопровождалось скандалами. Спустя пару дней после назначения Долматов при странных обстоятельствах получил ранение в руку. Официальных подробностей об этом так и не поступило.
Вслед за Долматовым в администрацию Таганрога устроилась работать экс-директор «Управления ЖКУ Пролетарского района» Стела Руф. В отношении Руф позднее было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала проверка прежней деятельности чиновницы в Ростове.
Добавим, что на этом же заседании депутат Наталья Оськина заявила, что туризм в Ростове вырос из-за пробок на М-4 «Дон». Материал на эту тему читайте по ссылке.