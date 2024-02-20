«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы

«Одна из наших читательниц поделилась негодованием по поводу увиденного несколько дней назад. Дело было в сквере у фонтана около драмтеатра имени Горького. По вечерам, спасаясь от летнего зноя, к фонтану приходит отдохнуть множество людей, живущих неподалеку. Около половины девятого вечера всеобщее внимание было привлечено к какому-то мужчине средних лет, который, никого не стесняясь, стоял около фонтана в одних трусах и почесывал себя в интимных местах. Постояв немного, он… сняв трусы, окунулся в струи фонтана. Купался долго − пока не наступили сумерки. Гулявшие прохожие делали вид, что не замечают, мягко говоря, неприличного поведения гражданина. Он же, ничуть не смущенный, спрашивал у прохожих, нет ли у них мыла. Искупавшись, мужчина вылез голышом из фонтана и принялся стирать свои белые трусы, не надев при этом даже брюк. Но самое удивительное − это реакция наблюдавших исподтишка за ним людей. Все молчали, словно это никого не касалось. Вот такая история. Свобода нравов завоевывает всё новые позиции в нашем городе». («Вечерний Ростов». 25 августа 1992 года)