«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
А когда стали ее выдавать, то какими-то котлами или запчастями. Но не об этом речь.
Все-таки так устроена человеческая память, что хочется вспоминать что-то хорошее и веселое. А в девяностые было немало веселого и забавного. Тем более что я был молод, полон сил и оптимизма. Знал большое количество анекдотов, забавных баек. Именно в те годы в газете «Вечерний Ростов», которая, к сожалению, ныне больше не издается, проводился регулярный конкурс анекдотов.
В 1994 году я стал одним из лауреатов этого конкурса. И даже издал сборник, который назывался «Анекдоты от Йорика». Ведь в детстве меня называли Йориком или Ёриком. Для меня этот сборник очень дорог. Ведь это была первая моя брошюра, которую я выпустил в свет! Мне было тогда 23 года.
В то время, в начале девяностых годов, эта небольшая книжечка имела немалый успех у читателей. После победы на конкурсе анекдотов в «Вечернем Ростове» меня приглашали принимать участие в передачах на ростовском радио и телевидении.
Так вот, сборник «Анекдоты от Йорика» состоял из нескольких частей. Одна небольшая глава называлась «Забавное из жизни». В этой главе я опубликовал заметки из разных российских газет, рассказывающие о смешных и курьезных случаях.
Недавно, пересматривая свой студенческий сборник анекдотов и курьезных историй, обратил внимание на две заметки из «Вечернего Ростова». На мой взгляд, они характеризуют ту обстановку, порой абсурдную, которая царила в те годы в нашем городе.
Первая заметка называлась «Голый мужчина в центре Ростова»:
«Одна из наших читательниц поделилась негодованием по поводу увиденного несколько дней назад. Дело было в сквере у фонтана около драмтеатра имени Горького. По вечерам, спасаясь от летнего зноя, к фонтану приходит отдохнуть множество людей, живущих неподалеку. Около половины девятого вечера всеобщее внимание было привлечено к какому-то мужчине средних лет, который, никого не стесняясь, стоял около фонтана в одних трусах и почесывал себя в интимных местах. Постояв немного, он… сняв трусы, окунулся в струи фонтана. Купался долго − пока не наступили сумерки. Гулявшие прохожие делали вид, что не замечают, мягко говоря, неприличного поведения гражданина. Он же, ничуть не смущенный, спрашивал у прохожих, нет ли у них мыла. Искупавшись, мужчина вылез голышом из фонтана и принялся стирать свои белые трусы, не надев при этом даже брюк. Но самое удивительное − это реакция наблюдавших исподтишка за ним людей. Все молчали, словно это никого не касалось. Вот такая история. Свобода нравов завоевывает всё новые позиции в нашем городе». («Вечерний Ростов». 25 августа 1992 года)
Меня эта заметка умилила. Я представил сегодняшнюю реакцию ростовчан. Наверняка молодежь начала бы снимать купающегося в фонтане мужчину на мобильные телефоны. К вечеру он стал бы звездой Ютуба, приобрел бы всероссийскую популярность. Думаю, что купался бы этот мужчина сегодня недолго. Уж точно не до наступления сумерек. Его наверняка вскоре после начала омовения арестовали бы полицейские.
В 1994 году «Вечерний Ростов» писал также о том, что в городе происходит сексуальная революция и люди ведут себя неадекватно. В частности, в «Вечерке» за 4 февраля 1994 года была опубликована заметка:
«Наши нравы постепенно становятся всё свободнее… В Ростове порой случается такое… что просто не находится слов. В одном из домов по улице Максима Горького случилось такое вот из ряда вон выходящее событие. Средних лет гражданин и гражданка около девяти вечера проникли на кухню коммунальной квартиры. Находившиеся там жильцы ничуть их не смутили. Раздевшись, эта парочка… стала заниматься любовью прямо на кухне. Возмущению жителей не было предела. Кто-то побежал вызывать милицию, а кто-то с гневом и отвращением наблюдал за происходящим. „Заблудившиеся любовники“ не торопясь оделись и удалились. Впрочем, далеко уйти им не удалось. Во дворе дома они были задержаны прибывшим отрядом милиции. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК − за хулиганство».
Прочитав заметку, я, смеясь, представил, как бы сегодня жители ростовской коммуналки отреагировали на подобный инцидент. Думаю, стали бы снимать всё это на телефоны, потом видео выкладывали бы в социальные сети и все бы живо, бурно, эмоционально обсуждали произошедшее.
Всегда утверждал, что газетные заметки, на которые порой мы даже не обращаем внимания, со временем становятся документом эпохи.
И именно по этим заметкам, рассказывающим о курьезных случаях, можно проследить дух времени, настрой людей. Но главное − улыбнуться, от души и по-доброму посмеяться над прошлым. Ведь в нем было много забавного. И как бы нам не было тяжело жить в девяностые, мы себя чувствовали счастливыми, потому как были молоды. А молодость − это особое состояние души. Думаю, с этим спорить никто не станет.
Георгий Багдыков