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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Морозы сохранятся в Ростове-на-Дону 20 февраля

Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростове-на-Дону

20 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI

Морозы сохранятся в Ростове-на-Дону 20 февраля

В середине недели в Ростове-на-Дону ожидается солнечная и холодная погода, сообщили синоптики.

Во вторник, 20 февраля, утром ожидается переменная облачность, а температура снизится до -3 градусов. Днем будет ясная погода, а температура воздуха поднимется до -1. К вечеру сохранятся холодные условия и термометры покажут около -4 градусов.

Скорость ветра достигнет трех метров в секунду. В конце недели ожидается потепление и морозов в дневное время уже не будет.

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К субботе, 24 февраля, температура поднимется до +6 градусов, а в воскресенье она составит +5 градусов. На выходных прогнозируют солнечную погоду.

Добавим, что на этой неделе может усилиться ветер и порывы достигнут шести метров в секунду.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Температура#Синоптики
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