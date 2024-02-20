Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Во вторник, 20 февраля, утром ожидается переменная облачность, а температура снизится до -3 градусов. Днем будет ясная погода, а температура воздуха поднимется до -1. К вечеру сохранятся холодные условия и термометры покажут около -4 градусов.
Скорость ветра достигнет трех метров в секунду. В конце недели ожидается потепление и морозов в дневное время уже не будет.
К субботе, 24 февраля, температура поднимется до +6 градусов, а в воскресенье она составит +5 градусов. На выходных прогнозируют солнечную погоду.
Добавим, что на этой неделе может усилиться ветер и порывы достигнут шести метров в секунду.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону.