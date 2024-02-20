Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на депутатов Заксобрания РО объявил, что парламентарии планируют обратиться к федеральным органам власти, чтобы внести изменения в перечень имущества первой необходимости. Это позволит дончанам претендовать на компенсацию — единоразовую выплату, мобильный телефон.
Проект документа утвердили на заседании комитета по строительству, ЖКХ и энергетике 20 февраля.
В качестве аргумента в пользу инициативы председатель комитета Сергей Михалев напомнил, что в список предметов первой необходимости уже включили радио и телевизор, однако уведомления о ЧС дончане чаще получают с помощью SMS-рассылки.
По словам Михалева, технологии в наше время активно развиваются, а потому действующая версия документа утратила актуальность. По мнению депутата, региону также необходимо провести индексацию выплат, которые получают дончане, пострадавшие от ЧС. Сейчас размер этих выплат варьируется от 10 до 100 тысяч рублей, если человек пострадал или погиб — его семье выплатят до одного миллиона рублей. Эти размеры выплат не менялись примерно 14 лет.
Ранее юрист рассказал дончанам, каким образом они могут получить средства за затопленный дом.