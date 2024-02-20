Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области

По словам Михалева, технологии в наше время активно развиваются, а потому действующая версия документа утратила актуальность. По мнению депутата, региону также необходимо провести индексацию выплат, которые получают дончане, пострадавшие от ЧС. Сейчас размер этих выплат варьируется от 10 до 100 тысяч рублей, если человек пострадал или погиб — его семье выплатят до одного миллиона рублей. Эти размеры выплат не менялись примерно 14 лет.