rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Сотни семей могут остаться жить в аварийных дома в Ростова до 2031 года

Тысячи семей могут остаться жить в аварийных домах в Ростова до 2031 года

20 февраля 2024, 08:46
Фото: rostovgazeta.ru
Сотни семей могут остаться жить в аварийных дома в Ростова до 2031 года

В Ростове до 2031 году расселят 1,8 тыс семей из аварийных домов

В Ростове-на-Дону в течение нескольких лет планируется расселить свыше 1,8 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Всего в городе 251 многоквартирный дом, признанные аварийными, из которых 224 предстоит снести. Логвиненко рассказал, что завершилась работа по расселению зданий, которые признали аварийными до 2017 года.

За пять лет расселили 449 семей, из которых 275 получили деньги, а остальные выбрали жилые помещения. Вне программы расселили еще 408 семей, на эти цели дополнительно выделяли более 900 миллионов рублей.

Прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения
Узнать подробнее

До 2031 года планируется расселить 141 дом, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы. В них проживают 1,8 тысячи семей, в том числе 1,4 тысячи — собственники. Остальные являются нанимателями.

Ранее стало известно, что прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных домаЛогвиненко отчитался о досрочном расселении аварийных домов в Ростове-на-ДонуПрокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аварийные дома#Многоквартирный дом#Семьи#Расселение#Происшествия#Жилые помещения
Подпишитесь
Логвиненко заявил, что опыт Ростова по уборке города переняли в других регионах
Сегодня, 09:19
Власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос об отмене митинга
Сегодня, 09:14
Логвиненко рассказал, когда в Ростове отремонтируют дороги «на несколько лет»
Сегодня, 09:32
В Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома
Сегодня, 08:26
«Не учит жить, но помогает материально» — скорая финансовая помощь перед праздниками
Вчера, 05:00