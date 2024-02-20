Тысячи семей могут остаться жить в аварийных домах в Ростова до 2031 года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Всего в городе 251 многоквартирный дом, признанные аварийными, из которых 224 предстоит снести. Логвиненко рассказал, что завершилась работа по расселению зданий, которые признали аварийными до 2017 года.
За пять лет расселили 449 семей, из которых 275 получили деньги, а остальные выбрали жилые помещения. Вне программы расселили еще 408 семей, на эти цели дополнительно выделяли более 900 миллионов рублей.
До 2031 года планируется расселить 141 дом, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы. В них проживают 1,8 тысячи семей, в том числе 1,4 тысячи — собственники. Остальные являются нанимателями.
Ранее стало известно, что прокуратура Ростова требует расселить 31 аварийный дом из-за опасности обрушения.