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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В России предложили ограничить арест жилых помещений за малые долги

20 февраля 2024, 06:13
Антон Орлов, руководитель Института исследования проблем современной политики, предложил ограничить возможность ареста и продажи жилой недвижимости в рамках взыскания задолженностей. Копия его письма, адресованного председателю Совфеда Валентине Матвиенко, доступна RT.

В своем обращении Орлов указал, что по действующему законодательству нельзя обращать взыскание на единственное жилое помещение гражданина или земельный участок, на котором оно находится, пишет RT.

Тем не менее, в СМИ часто появляются новости о том, что из-за незначительных долгов, составляющих всего несколько минимальных размеров оплаты труда, одно из имущественных объектов было арестовано и продано по цене значительно ниже рыночной для погашения долга.

При этом случались ситуации, когда владелец арестованной квартиры узнавал о ее продаже уже после факта. Это приводило к судебным разбирательствам, отметил Орлов.

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