В России предложили ограничить арест жилых помещений за малые долги

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В своем обращении Орлов указал, что по действующему законодательству нельзя обращать взыскание на единственное жилое помещение гражданина или земельный участок, на котором оно находится, пишет RT.
Тем не менее, в СМИ часто появляются новости о том, что из-за незначительных долгов, составляющих всего несколько минимальных размеров оплаты труда, одно из имущественных объектов было арестовано и продано по цене значительно ниже рыночной для погашения долга.
При этом случались ситуации, когда владелец арестованной квартиры узнавал о ее продаже уже после факта. Это приводило к судебным разбирательствам, отметил Орлов.