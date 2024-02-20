В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры

В Ростове изменили нормативные акты, касающиеся переселения из аварийных домов. Малоимущим нанимателям муниципальных квартир увеличили норму предоставления жилой площади. Для одиноко проживающих граждан норму подняли с 25 квадратных метров до 33 квадратных метров, для семей из двух человек — с 34 квадратных метров до 42 квадратных метров. Для больших семей квадратуру жилья будут выводить из расчета в 18 квадратных метров на человека.