В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Ростове изменили нормативные акты, касающиеся переселения из аварийных домов. Малоимущим нанимателям муниципальных квартир увеличили норму предоставления жилой площади. Для одиноко проживающих граждан норму подняли с 25 квадратных метров до 33 квадратных метров, для семей из двух человек — с 34 квадратных метров до 42 квадратных метров. Для больших семей квадратуру жилья будут выводить из расчета в 18 квадратных метров на человека.
«Городская дума закрепила возможность предоставления жилья на десять квадратных метров больше нормы. Благодаря чему гражданам предоставлялось современное жилье вместо комнат в коммунальной квартире», — рассказал Логвиненко.
Ранее сообщалось, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области.