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Published Сегодня, 08:41

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В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры

В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры

20 февраля 2024, 08:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры
Власти закрепят возможность предоставления жилья больше ранее занимаемого для жильцов аварийных домов, подробностями в ходе ежегодного отчета поделился глава администрации Ростова Алексей Логвненко.

В Ростове изменили нормативные акты, касающиеся переселения из аварийных домов. Малоимущим нанимателям муниципальных квартир увеличили норму предоставления жилой площади. Для одиноко проживающих граждан норму подняли с 25 квадратных метров до 33 квадратных метров, для семей из двух человек — с 34 квадратных метров до 42 квадратных метров. Для больших семей квадратуру жилья будут выводить из расчета в 18 квадратных метров на человека.

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«Городская дума закрепила возможность предоставления жилья на десять квадратных метров больше нормы. Благодаря чему гражданам предоставлялось современное жилье вместо комнат в коммунальной квартире», — рассказал Логвиненко.

Ранее сообщалось, что власти сократят сроки расселения аварийных домов в Ростовской области.

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