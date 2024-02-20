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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Ростове-на-Дону отремонтировали 288 домов из 7,2 тысяч в 2023 году

В Ростове-на-Дону отремонтировали 288 домов из 7,2 тысячи в 2023 году

20 февраля 2024, 07:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону отремонтировали 288 домов из 7,2 тысяч в 2023 году
В Ростое-на-Дону в минувшем году провели ремонт 288 многоквартирных домов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Всего в городе расположены 7,2 тысячи многоквартирных домов, в прошлом году отремонтировали 288 из них. Были проведены работы на фасадах и фундаментах, а также инженерных коммуникациях. Кроме того успели заменить 129 лифтов.

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Проведенные в минувшем году обследования показали, что у 58 зданий есть признаки аварийности. Теперь планируется внести изменения в программу капремонта.

Логвиненко рассказал, что всего аварийными признаны более 250 домов, из которых предстоит снести 224. Еще 27 являются объектами культурного наследия и подлежат реконструкции.

Ранее балкон рухнул на тротуар на Большой Садовой в Ростове.

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