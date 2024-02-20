В Ростове-на-Дону отремонтировали 288 домов из 7,2 тысячи в 2023 году

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Всего в городе расположены 7,2 тысячи многоквартирных домов, в прошлом году отремонтировали 288 из них. Были проведены работы на фасадах и фундаментах, а также инженерных коммуникациях. Кроме того успели заменить 129 лифтов.
Проведенные в минувшем году обследования показали, что у 58 зданий есть признаки аварийности. Теперь планируется внести изменения в программу капремонта.
Логвиненко рассказал, что всего аварийными признаны более 250 домов, из которых предстоит снести 224. Еще 27 являются объектами культурного наследия и подлежат реконструкции.
Ранее балкон рухнул на тротуар на Большой Садовой в Ростове.