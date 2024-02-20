В Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Всего за этот период провели обследования 136 зданий. Специалисты выявили у 58 из них признаки аварийного состояния. В связи с этим планируется внести изменения в программу капитального ремонта.
Всего в городе насчитывается 7,2 тысячи многоквартирных зданий, из которых в прошлом году было отремонтировано 288. Ремонтные работы включали в себя обновление фасадов, фундаментов и модернизацию инженерных коммуникаций. Кроме того, в течение года поменяли 129 лифтов.
Логвиненко отметил, что более 250 зданий признаны аварийными, из которых 224 предстоит снести. Еще 27 зданий являются объектами культурного наследия и подлежат реконструкции.
Ранее стало известно, что в Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции.