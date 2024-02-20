В Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома

Всего в городе насчитывается 7,2 тысячи многоквартирных зданий, из которых в прошлом году было отремонтировано 288. Ремонтные работы включали в себя обновление фасадов, фундаментов и модернизацию инженерных коммуникаций. Кроме того, в течение года поменяли 129 лифтов.