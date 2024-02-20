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Published Сегодня, 08:26

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В Ростове-на-Дону более трети обследованных домов оказались в признаками аварийности

В Ростове-на-Дону снесут 224 аварийных дома

20 февраля 2024, 08:26
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону более трети обследованных домов оказались в признаками аварийности
В Ростове-на-Дону у 58 обследованных в 2023 году многоквартирных домов оказались с признаками аварийности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Всего за этот период провели обследования 136 зданий. Специалисты выявили у 58 из них признаки аварийного состояния. В связи с этим планируется внести изменения в программу капитального ремонта.

Всего в городе насчитывается 7,2 тысячи многоквартирных зданий, из которых в прошлом году было отремонтировано 288. Ремонтные работы включали в себя обновление фасадов, фундаментов и модернизацию инженерных коммуникаций. Кроме того, в течение года поменяли 129 лифтов.

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Логвиненко отметил, что более 250 зданий признаны аварийными, из которых 224 предстоит снести. Еще 27 зданий являются объектами культурного наследия и подлежат реконструкции.

Ранее стало известно, что в Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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