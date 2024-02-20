В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам

«Может быть, на рынок выйдут какие-то производители, которые ранее осуществляли поставки», — объявил Хмель, добавив, что скорее всего площади будут занимать компании, которые задействованы в той же сфере, что и ушедший бренд: производят и продают мебель и товары для дома.