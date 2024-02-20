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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам

В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам

20 февраля 2024, 14:56
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам
В Ростове площади IKEA в торговом центре «Мега» могут занять бывшие поставщики шведской компании, об этом сообщили донские СМИ.
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Санкции

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на управляющего АН «Парус» Максима Хмель рассказал, что площади IKEA на юге России могут занять бывшие поставщики компании. Речь идет о площадях в ТЦ «Мега» в Ростове и в Адыгее.

По словам Максима Хмель, арендаторы придут на освободившиеся площади в течение 2024 года. По прогнозам управляющего, одной компании не удастся полностью заместить площади, которые занимала IKEA, а потому эти квадратные метры будут сдавать сразу нескольким компаниям.

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«Может быть, на рынок выйдут какие-то производители, которые ранее осуществляли поставки», — объявил Хмель, добавив, что скорее всего площади будут занимать компании, которые задействованы в той же сфере, что и ушедший бренд: производят и продают мебель и товары для дома.

Максим Хмель добавил, что пока не может назвать возможных претендентов на аренду площадей IKEA, поскольку такие заявки не поступали.

Напомним, компания IKEA ушла с российского рынка в 2022 году из-за начала спецоперации, поддержав санкции. С тех пор ее деятельность не возобновлялась.

Ранее в Ростове часть площадей IKEA занял местный производитель мебели «Любимый дом».

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