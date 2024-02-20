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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Топ-5 востребованных офисных работников в Ростовской области

В Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам

20 февраля 2024, 06:38
Фото: 1MI
Топ-5 востребованных офисных работников в Ростовской области
Острый дефицит кадров в Ростовской области коснулся чувствуется не только в сферах производства и медицины, но даже и в офисной среде. Кто из «белых воротничков» наиболее востребован в регионе, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Менеджер по продажам

Сфера продаж в прошлом году заняла второе место по числу опубликованных вакансий. Менеджеры по продажам — вторые в отрасли по востребованности после продавцов-консультантов.

Число вакансий для менеджеров по продажам в 2023 году выросло на 78%. В условиях дефицита кадров работодатели пошли на повышение зарплат для соискателей сразу на 46%. Сейчас средний предлагаемый менеджерам по продажам доход составляет 87,5 тысячи рублей. Зарплата зависит также от успешных продаж, опыта соискателей и их знаний рынка.

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Бухгалтер

Спрос на бухгалтеров в Ростове за год вырос на 27%, а предлагаемая зарплата — на 33%. Сейчас им предлагают доходы в размере 50 тысяч рублей в месяц.

Спрос на бухгалтеров в Ростове за год вырос на 27%, а предлагаемая зарплата — на 33%. Сейчас им предлагают доходы в размере 50 тысяч рублей в месяц.Спрос на бухгалтеров в Ростове за год вырос на 27%, а предлагаемая зарплата — на 33%. Сейчас им предлагают доходы в размере 50 тысяч рублей в месяц.
Спрос на бухгалтеров в Ростове за год вырос на 27%, а предлагаемая зарплата — на 33%. Сейчас им предлагают доходы в размере 50 тысяч рублей в месяц.
Фото: Изображение Midjourney

Однако можно найти и более прибыльные вакансии. Например, в одной из аудиторских фирм Ростова бухгалтеру с профильным образованием и стажем работы от трех лет готовы платить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. График предлагают стандартный — 5/2 с рабочим днем с 08.30 до 17.00.

Менеджер по работе с клиентами

Менеджеры по работе с клиентами нужны компаниям практически во всех отраслях. Таким специалистам предлагают в среднем зарплату в 60 тысяч рублей. Предлагаемый доход на год вырос на 20%. Это также связано с высоким спросом. Вакансий с запросом «менеджер по работе с клиентами» за год стало больше на 112%.

Помимо самой работы с клиентами, от сотрудников чаще всего требуют обрабатывать и анализировать заказы, уверенно владеть офисными программами, быть ответственными и пунктуальными.

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Администратор

Предлагаемая для администраторов зарплата в Ростове составляет примерно 50,5 тысячи рублей. За год цифра выросла в полтора раза. Спрос же на администраторов повысился на 48% год к году.

Соискателям часто предлагают сдельную оплату — например, по окончании каждой рабочей смены. Помимо оклада, также возможны проценты за выполнение плана. Таким образом, администратор может получать до ста тысяч рублей в месяц.

Однако стоит учитывать и не самый удобный график работы. Так, зачастую администраторы трудятся в режиме 2/2 с 09.00 до 21.00.

Однако стоит учитывать и не самый удобный график работы. Так, зачастую администраторы трудятся в режиме 2/2 с 09.00 до 21.00.Однако стоит учитывать и не самый удобный график работы. Так, зачастую администраторы трудятся в режиме 2/2 с 09.00 до 21.00.
Однако стоит учитывать и не самый удобный график работы. Так, зачастую администраторы трудятся в режиме 2/2 с 09.00 до 21.00.
Фото: Изображение Midjourney

От самого специалиста требуется ко всему прочему владение кассовым аппаратом, сервисами онлайн-записи клиентов и соцсетями.

Офис-менеджер

Зарплаты офис-менеджеров в Ростове за год выросли на 58%. Сейчас на этой должности в среднем платят около 50 тысяч рублей. Востребованность офис-менеджеров также увеличилась на на 52%.

От соискателя зачастую требуется знание офисных программ, а также программы 1С и систем «Меркурий» и «Честный знак».

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