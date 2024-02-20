В Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Сфера продаж в прошлом году заняла второе место по числу опубликованных вакансий. Менеджеры по продажам — вторые в отрасли по востребованности после продавцов-консультантов.
Число вакансий для менеджеров по продажам в 2023 году выросло на 78%. В условиях дефицита кадров работодатели пошли на повышение зарплат для соискателей сразу на 46%. Сейчас средний предлагаемый менеджерам по продажам доход составляет 87,5 тысячи рублей. Зарплата зависит также от успешных продаж, опыта соискателей и их знаний рынка.
Спрос на бухгалтеров в Ростове за год вырос на 27%, а предлагаемая зарплата — на 33%. Сейчас им предлагают доходы в размере 50 тысяч рублей в месяц.
Однако можно найти и более прибыльные вакансии. Например, в одной из аудиторских фирм Ростова бухгалтеру с профильным образованием и стажем работы от трех лет готовы платить от 60 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. График предлагают стандартный — 5/2 с рабочим днем с 08.30 до 17.00.
Менеджеры по работе с клиентами нужны компаниям практически во всех отраслях. Таким специалистам предлагают в среднем зарплату в 60 тысяч рублей. Предлагаемый доход на год вырос на 20%. Это также связано с высоким спросом. Вакансий с запросом «менеджер по работе с клиентами» за год стало больше на 112%.
Помимо самой работы с клиентами, от сотрудников чаще всего требуют обрабатывать и анализировать заказы, уверенно владеть офисными программами, быть ответственными и пунктуальными.
Предлагаемая для администраторов зарплата в Ростове составляет примерно 50,5 тысячи рублей. За год цифра выросла в полтора раза. Спрос же на администраторов повысился на 48% год к году.
Соискателям часто предлагают сдельную оплату — например, по окончании каждой рабочей смены. Помимо оклада, также возможны проценты за выполнение плана. Таким образом, администратор может получать до ста тысяч рублей в месяц.
Однако стоит учитывать и не самый удобный график работы. Так, зачастую администраторы трудятся в режиме 2/2 с 09.00 до 21.00.
От самого специалиста требуется ко всему прочему владение кассовым аппаратом, сервисами онлайн-записи клиентов и соцсетями.
Зарплаты офис-менеджеров в Ростове за год выросли на 58%. Сейчас на этой должности в среднем платят около 50 тысяч рублей. Востребованность офис-менеджеров также увеличилась на на 52%.
От соискателя зачастую требуется знание офисных программ, а также программы 1С и систем «Меркурий» и «Честный знак».