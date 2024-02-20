В Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам

Менеджеры по работе с клиентами нужны компаниям практически во всех отраслях. Таким специалистам предлагают в среднем зарплату в 60 тысяч рублей. Предлагаемый доход на год вырос на 20%. Это также связано с высоким спросом. Вакансий с запросом «менеджер по работе с клиентами» за год стало больше на 112%.