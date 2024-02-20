В Ростове в реке дон весной могут появиться морские свиньи

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Речь идет об азовке, которая не считается дельфином. Они регулярно появляются в Таганрогском заливе и иногда поднимаются вверх по Дону
«Есть шанс, что этой весной их можно будет увидеть с берега в Таганроге и Ростове. Азовки могут попадать в крупные реки, следуя за рыбой», — сказано в сообщении.
Отмечается, что азовка находится в Красной книге РФ. По мнению экспертов, это говорит о том, что популяция не может восстановиться до того, какой она была в начале 20 века.
Ранее житель донского региона смог удивить рыбаков количеством выловленной рыбы. Материал на эту тему можно прочитать по по ссылке.
До этого парламентарии подготовили рекомендации по оздоровлению реки Дон.