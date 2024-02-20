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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Морские свиньи могут подобраться все ближе к ростовчанам

В Ростове в реке дон весной могут появиться морские свиньи

20 февраля 2024, 06:35
Фото: © Vyacheslav Argenberg / vascoplanet. соm/cc by sa 4.0
Морские свиньи могут подобраться все ближе к ростовчанам

Морских свиней могут увидеть ростовчане в реке Дон весной

В Ростове-на-Дону в реке Дон этой весной могут появиться азово-черноморские морские свиньи, сообщает ЮФУ.

Речь идет об азовке, которая не считается дельфином. Они регулярно появляются в Таганрогском заливе и иногда поднимаются вверх по Дону

«Есть шанс, что этой весной их можно будет увидеть с берега в Таганроге и Ростове. Азовки могут попадать в крупные реки, следуя за рыбой», — сказано в сообщении.

Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы
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Отмечается, что азовка находится в Красной книге РФ. По мнению экспертов, это говорит о том, что популяция не может восстановиться до того, какой она была в начале 20 века.Отмечается, что азовка находится в Красной книге РФ. По мнению экспертов, это говорит о том, что популяция не может восстановиться до того, какой она была в начале 20 века.
Отмечается, что азовка находится в Красной книге РФ. По мнению экспертов, это говорит о том, что популяция не может восстановиться до того, какой она была в начале 20 века.
Фото: wikimedia

Отмечается, что азовка находится в Красной книге РФ. По мнению экспертов, это говорит о том, что популяция не может восстановиться до того, какой она была в начале 20 века.

Ранее житель донского региона смог удивить рыбаков количеством выловленной рыбы. Материал на эту тему можно прочитать по по ссылке.

До этого парламентарии подготовили рекомендации по оздоровлению реки Дон.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Происшествия#Дельфины#Морские свиньи#Азовка
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