В Ростове запретят движение транспорта у Центрального рынка с 27 февраля

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Департамент автодорог объявил, что в следующий вторник, 27 февраля, в Ростове в районе Центрального рынка установят ограничение на движение транспорта. Эти меры необходимы для реконструкции водопровода по улице Московской, работы продлятся до 1 апреля.
В это время автомобилисты не смогут проехать по участку Московской в границах переулков Доломановского и Островского по северной стороне, движение будет возможно только в восточном направлении.
Также будет ограничен проезд по южной стороне Московской в границах проспекта Буденновского и Островского.
Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в центральную часть Ростова-на-Дону.
Ранее стало известно, что в Ростове на несколько месяцев ограничат проезд по улице Доватора.