rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Ростове запретят движение транспорта у Центрального рынка с 27 февраля

В Ростове запретят движение транспорта у Центрального рынка с 27 февраля

20 февраля 2024, 16:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове запретят движение транспорта у Центрального рынка с 27 февраля

В Ростове ограничат проезд транспорта у Центрального рынка до 1 апреля

В Ростове планируют ограничить движение транспорта по улице Московской из-за реконструкции водопровода, об этом сообщили на портале городской администрации.

Департамент автодорог объявил, что в следующий вторник, 27 февраля, в Ростове в районе Центрального рынка установят ограничение на движение транспорта. Эти меры необходимы для реконструкции водопровода по улице Московской, работы продлятся до 1 апреля.

В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения
Узнать подробнее

В это время автомобилисты не смогут проехать по участку Московской в границах переулков Доломановского и Островского по северной стороне, движение будет возможно только в восточном направлении.

Также будет ограничен проезд по южной стороне Московской в границах проспекта Буденновского и Островского.

Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок в центральную часть Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что в Ростове на несколько месяцев ограничат проезд по улице Доватора.

Читайте также:
Власти Ростова запретят парковку на двух улицах с 10 февраляВ Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 годуВласти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Ограничение движения#Улица Московская#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
В Ростове площади IKEA в ТЦ «Мега» могут перейти ее бывшим поставщикам
Сегодня, 14:56
Полицейский из Ростовской области «торговал» должностями за 150 тысяч рублей
Сегодня, 11:30
Глава полиции Ростова назвал самый криминогенный район города
Сегодня, 10:05
Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог
Сегодня, 11:34