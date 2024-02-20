В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов

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Метеорологи рассказали, что в среду, 21 февраля, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без осадков с ветром скоростью до 10 метров в секунду. На отдельных дорогах возможна гололедица. Будущей ночью температура воздуха опустится до -10 градусов, а днем будет колебаться от -3 до +4 градусов.
В четверг, 22 февраля, и пятницу, 23 февраля, дончан ожидают умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер немного усилится, однако воздух постепенно нагреваться, благодаря чему ночные и дневные температуры увеличатся в среднем на два градуса. Так 22 февраля температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -10 до +5 градусов, а 23 февраля — от -8 до +6 градусов.
Ранее климатолог Иошпа рассказал, когда антициклон покинет Ростов-на-Дону.