В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов

В четверг, 22 февраля, и пятницу, 23 февраля, дончан ожидают умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер немного усилится, однако воздух постепенно нагреваться, благодаря чему ночные и дневные температуры увеличатся в среднем на два градуса. Так 22 февраля температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от -10 до +5 градусов, а 23 февраля — от -8 до +6 градусов.