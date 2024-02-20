В Ростовской области отрегулируют численность волков и шакалов почти на тысячу особей

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Напомним, на днях стало известно, что фермеры Ростовской области страдают от нашествия волков, а контроль за их численностью не удается осуществлять из-за неблагоприятных погодных условий.
Уже во вторник, 20 февраля, донское Минприроды объявило, что на территории Ростовской области волка с шакалом охотники добывают в рамках любительской, спортивной и облавной охот, а также мероприятий по регулированию их численности.
Власти сообщили, что в прошлом году и за истекшие месяцы 2024 года ведомство не получало никакой информации о нападении волков и шакалов на людей или домашний скот, однако это не значит, что донские власти не планируют сокращать их численность.
В Минприроды объявили, что в Ростовской области планируется изъять около 130 особей волков и 827 особей шакалов. Для этого задействуют специалистов на снегоходах, которые проведут необходимые мероприятия на территории охотничьих угодий. По словам властей, охотники, которые помогают регулировать численность волков и шакалов, могут претендовать на денежное вознаграждение.
Ранее власти объявили, что собираются заказать разработку новой схемы охотничьих угодий.