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Published Сегодня, 13:32

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В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц

В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц

20 февраля 2024, 13:32
Фото: Pxhere
В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц
В Ростовской области для развития туризма установят 10 модульных гостиниц, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Во вторник, 20 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в регионе до конца текущего года планируют построить 10 модульных гостиниц. Это должно дать толчок развитию туризма в Ростовской области.

Гостиницы построят на территории Неклиновского, Белокалитвинского, Семикаракорского и Цимлянского районов. Власти уточнили, что гостиницы строят в рамках программы «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Уже сейчас в рамках этой программы в Ростовской области разработали более сотни туристических маршрутов под разные цели, кроме того, в настоящий момент гостей готовы принять более 600 гостиниц и двух тысяч донских ресторанов.

Ранее донской депутат связала развитие туризма в Ростовской области с постоянными пробками на трассе М-4 «Дон», которые вынуждают транзитный транспорт делать остановки в донских гостиницах.

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