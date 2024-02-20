В Ростовской области в 2024 году возведут 10 модульных гостиниц

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Во вторник, 20 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в регионе до конца текущего года планируют построить 10 модульных гостиниц. Это должно дать толчок развитию туризма в Ростовской области.
Гостиницы построят на территории Неклиновского, Белокалитвинского, Семикаракорского и Цимлянского районов. Власти уточнили, что гостиницы строят в рамках программы «Туризм и индустрия гостеприимства».
Уже сейчас в рамках этой программы в Ростовской области разработали более сотни туристических маршрутов под разные цели, кроме того, в настоящий момент гостей готовы принять более 600 гостиниц и двух тысяч донских ресторанов.
Ранее донской депутат связала развитие туризма в Ростовской области с постоянными пробками на трассе М-4 «Дон», которые вынуждают транзитный транспорт делать остановки в донских гостиницах.