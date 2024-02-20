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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Ростовской области впервые за девять лет разработают схему охотничьих угодий

В Ростовской области впервые за девять лет разработают схему охотничьих угодий

20 февраля 2024, 13:39
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области впервые за девять лет разработают схему охотничьих угодий
Власти Ростовской области выделили почти 11,7 миллиона рублей на разработку схемы охотничьих угодий, последнюю разработали девять лет назад, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 20 февраля, власти объявили, что губернатор Василий Голубев подписал документ, согласно которому правительство выделит 11,69 миллиона рублей на работы по составлению схемы охотничьих угодий. В схеме должно быть указано не только размещение зон, подходящих для охоты, но также территорий, нуждающихся в защите.

Такое решение приняли, чтобы начать подготовку сведений о землях, которые не подходят для проведения охоты, и привести в соответствие с законодательством зоны, где она разрешена. Документацию необходимо подготовить до конца ноября 2024 года.

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Власти уточнили, что действующую схему разработали еще в 2015 году. Это был первый документ, который уточнял границы и площади охотхозяйств, а также промышленных территорий, населенных пунктов и других зон, где нельзя охотиться.

В последней версии схемы указаны 256 охотничьих угодий, общая площадь которых превышает девять миллионов гектаров.

Ранее в части Ростовской области запретили охоту из-за чумных свиней.

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