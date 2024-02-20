В Ростовской области впервые за девять лет разработают схему охотничьих угодий

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Во вторник, 20 февраля, власти объявили, что губернатор Василий Голубев подписал документ, согласно которому правительство выделит 11,69 миллиона рублей на работы по составлению схемы охотничьих угодий. В схеме должно быть указано не только размещение зон, подходящих для охоты, но также территорий, нуждающихся в защите.
Такое решение приняли, чтобы начать подготовку сведений о землях, которые не подходят для проведения охоты, и привести в соответствие с законодательством зоны, где она разрешена. Документацию необходимо подготовить до конца ноября 2024 года.
Власти уточнили, что действующую схему разработали еще в 2015 году. Это был первый документ, который уточнял границы и площади охотхозяйств, а также промышленных территорий, населенных пунктов и других зон, где нельзя охотиться.
В последней версии схемы указаны 256 охотничьих угодий, общая площадь которых превышает девять миллионов гектаров.
Ранее в части Ростовской области запретили охоту из-за чумных свиней.