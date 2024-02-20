Власти Ростова не планируют тратить деньги на ремонт фонтана «Атланты»

«Сегодня ведем переговоры с инвестором. Уже практически достигли договоренности. Рассчитываем, что все 412 миллионов рублей будут потрачены инвестором. Ни копейки бюджетных денег мы там не потратим», — заявил Алексей Логвиненко, добавив, что к работам планируется приступить 1 апреля, а в ближайшие две недели — заключить контракт на капремонт фонтана и окружающей его территории.