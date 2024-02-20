Власти Ростова не планируют тратить деньги на ремонт фонтана «Атланты»

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Во время заседания Гордумы в Ростове глава администрации Алексей Логвиненко объявил, что власти планируют потратить 152 миллиона рублей на ремонт девяти фонтанов. Напомним, недавно RostovGazeta уже сообщала, что Госэкспертиза одобрила проекты ремонта фонтанов «Фантазия», «Лира», «Покровский», а также двух фонтанов, находящихся у консерватории и Ростовской филармонии.
Самой дорогой для города стала реставрация фонтана «Атланты», которую оценили в 412 миллионов рублей. Фонтан «Театральный» (он же «Атланты») является памятником культурного наследия, его реставрацию планирую начать уже в 2024 году.
«Сегодня ведем переговоры с инвестором. Уже практически достигли договоренности. Рассчитываем, что все 412 миллионов рублей будут потрачены инвестором. Ни копейки бюджетных денег мы там не потратим», — заявил Алексей Логвиненко, добавив, что к работам планируется приступить 1 апреля, а в ближайшие две недели — заключить контракт на капремонт фонтана и окружающей его территории.