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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Власти заявили, что зарплаты в Ростове-гна-Дону выросли до 69 тыс рублей

Власти заявили, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли до 69 тыс рублей

20 февраля 2024, 07:42
Фото: rostov-gorod.ru
Власти заявили, что зарплаты в Ростове-гна-Дону выросли до 69 тыс рублей
В Ростове-на-Дону средняя заработная плата за год увеличилась на 16,3%, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В данный момент горожане в среднем зарабатывают 56,8 тысячи рублей. Если рассматривать крупные и средние организации, то зарплаты выросли на 16,8% — до 69 тысяч рублей.

Логвиненко рассказал, что сейчас в донской столице самый низкий за последние 20 лет уровень безработицы. За год он уменьшился в полтора раза.

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В данный момент уровень безработицы составляет 0,2%. На учете сейчас числятся 1,1 тысячи безработных.

Ранее появилась информация, что зарплаты дружинников в регионе донском могут увеличить до 3600 рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Безработица#Зарплата#Городская администрация
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