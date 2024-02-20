Власти заявили, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли до 69 тыс рублей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В данный момент горожане в среднем зарабатывают 56,8 тысячи рублей. Если рассматривать крупные и средние организации, то зарплаты выросли на 16,8% — до 69 тысяч рублей.
Логвиненко рассказал, что сейчас в донской столице самый низкий за последние 20 лет уровень безработицы. За год он уменьшился в полтора раза.
В данный момент уровень безработицы составляет 0,2%. На учете сейчас числятся 1,1 тысячи безработных.
Ранее появилась информация, что зарплаты дружинников в регионе донском могут увеличить до 3600 рублей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.