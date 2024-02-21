«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги

— Если мы понимаем, что у нас разрушения на сотнях дорог, какой толк ремонтировать лишь некоторые? Ведь со всем остальным проблемы никуда не денутся. Сейчас я вижу, что собираются несколько дорог привести в нормативное состояние путем полной замены покрытия. Но это путь в никуда. Потратят на эти дороги деньги, а дальше что? В 1993 году я работал в дорожном строительстве. Помню времена, когда у города не было никаких средств. За некоторые выполненные объекты платили по два-три года. Тогда все активно занимались просто латанием дыр — ямочным ремонтом. На мой взгляд, сейчас все силы надо кидать на поддержание городских дорог ямочным ремонтом. Это надо потому, что по-другому попросту не справиться с «ямочностью». Но так, как у нас сейчас выполняют ямочный ремонт, вообще непонятно, зачем это делать. Есть строительные нормы и правила. Нельзя просто брать и заливать литой асфальт в выбоину, которая не подготовлена фрезой. Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.