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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги

«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги

21 февраля 2024, 13:44
Фото: rostovgazeta.ru
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги

Эксперт Левченко рассказал, почему в Ростовской области плохие дороги

Эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta о том, почему разрушаются дороги региона и что с этим делать.

— Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог. Да и жители все чаще делятся мнением, что на дорогах в Ростовской области творится «полный ужас». Почему массово разрушаются дороги?

— Все быстро забывается, но я напомню. Перед ЧМ-2018 по футболу Ростову было выделено несколько миллиардов рублей федеральных средств на приведение дорог в нормативное состояние. Тогда сделали порядка ста объектов. Столь масштабного ремонта дорог, который был в тот период, я не припомню в Ростовской области. Тогда Народный Фронт активно привлекал независимые лаборатории, экспертов строительного вуза для проверки качества дорог. Были взяты пробы с десяти объектов, в числе которых — проспект Буденновский, Ленина. Исследования показали, что на всех этих дорогах качество не соответствовало нормативам чуть ли не в два раза. Причем это были не просто какие-то недоуплотнения, а серьезные нарушения. Их зафиксировали квалифицированные специалисты лаборатории, которая принимала трассу «Формула 1» в Сочи. То есть такие исследования не могут опровергаться. Тогда мы во всеуслышание заявили, что дороги в Ростове долго не продержатся. Они начнут разрушаться целиком, в одночасье, не пройдет и пяти лет. Так оно и получилось, сейчас мы это наблюдаем.

Фото: donland.ru
Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог
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— То есть ситуация с дорогами будет только ухудшаться в Ростове?

— То, что мы сейчас наблюдаем — это еще не разрушение. Это пока только «цветочки». Скоро может возникнуть такая ситуация, что дороги будут уходить с дуновением ветра. Знаете, как иронизируют, о том, что снег сошел вместе с асфальтом? Опасаюсь, что так будет происходить в реальности. Сейчас появилась информация о том, что донские власти обратили внимание на состояние дорог. Выделяют Ростову дополнительные средства. Да и сам город решил перераспределить деньги с и так не очень хорошего ЖКХ. Но это не принесет нам ничего.

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— Почему Вы уверенны, что дополнительное финансирование никак не скажется на улучшении качества дорог?

— Выйти из сложившейся ситуации будет очень сложно. Для примера, в 2017 году стоимость тонны асфальта составляла порядка двух тысяч рублей. В 2024 году цена за тонну асфальта — шесть тысяч рублей. Поэтому даже если мы весь бюджет дорожного фонда Ростовской области потратим на ремонт всех дорог, это проблему не решит. Дороги и дальше будут разрушаться. А огромное количество водителей так и продолжат разбивать ходовые и колеса. Я реально оцениваю ситуацию. Пока погода зимой нас немного пощадила — не было частых перепадов температуры с переходом через ноль. Поэтому и разрушения дорог еще не критические. То, что сейчас мы наблюдаем — это только начало.

Поэтому и разрушения дорог еще не критические. То, что сейчас мы наблюдаем — это только начало.Поэтому и разрушения дорог еще не критические. То, что сейчас мы наблюдаем — это только начало.
Поэтому и разрушения дорог еще не критические. То, что сейчас мы наблюдаем — это только начало.
Фото: donland.ru
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— Но что-то же делать с этим надо?

— Если мы понимаем, что у нас разрушения на сотнях дорог, какой толк ремонтировать лишь некоторые? Ведь со всем остальным проблемы никуда не денутся. Сейчас я вижу, что собираются несколько дорог привести в нормативное состояние путем полной замены покрытия. Но это путь в никуда. Потратят на эти дороги деньги, а дальше что? В 1993 году я работал в дорожном строительстве. Помню времена, когда у города не было никаких средств. За некоторые выполненные объекты платили по два-три года. Тогда все активно занимались просто латанием дыр — ямочным ремонтом. На мой взгляд, сейчас все силы надо кидать на поддержание городских дорог ямочным ремонтом. Это надо потому, что по-другому попросту не справиться с «ямочностью». Но так, как у нас сейчас выполняют ямочный ремонт, вообще непонятно, зачем это делать. Есть строительные нормы и правила. Нельзя просто брать и заливать литой асфальт в выбоину, которая не подготовлена фрезой. Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.

Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.
Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.
Фото: old-mindortrans.donland.ru
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— В числе причин плохого качества дорог глава администрации города назвал использование новых асфальтобетонных смесей из-за ухода зарубежных поставщиков…

— Я хотел бы посмотреть в глаза тому специалисту, который предоставил главе администрации эту информацию. Выглядит она, как минимум, странно. У нас есть ГОСТ, который говорит о том, какого качества должен быть материал. И СНИП — каким образом должны выполняться работы. Асфальт не может быть некачественным. Такая работа даже не должна приниматься! Тем более, мы видим, как некоторые федеральные объекты выполняются с высоким качеством, и на них ничего не разрушается. В конце концов, можно применять готовый битум с добавками, и вообще никаких проблем не возникнет. Да, он дороже. Но если такая дорога прослужит в три раза дольше, то почему бы и нет? А если делать плохо, то пусть хоть золотой будет материал, все рассыплется через пару лет.

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— Какова ситуация с дорогами в Ростовской области?

— В Ростовской области наблюдается увеличение транспортного трафика с большегрузными машинами. Нередко они везут грузы с перевесом. Плюс у нас добавились новые регионы. Когда от нас транспорт идет в Крым, задействованы чуть ли не все районы Ростовской области. А на дорогах у нас сильно ослаблены основания. На днях я выяснял, по какой технологии и каким образом ремонтируют дороги в Ростовской области. В этом направлении могу похвалить наш Минтранс. Около 15 объектов в разных городах делают по технологии укрепления дорог — укрепляют дорожную одежду. К слову, Ростовская область первой стала использовать эту технологию, жаль, что только на единичных объектах. А сейчас стали применять массово. Но у нас и нет других вариантов, кроме как укреплять дороги. А там, где не применяется это укрепление, мы и дальше будем видеть разрушения. Потому что асфальт — это не бетон. Любая нагрузка большегрузного транспорта будет его разрушать.

Потому что асфальт — это не бетон. Любая нагрузка большегрузного транспорта будет его разрушать.Потому что асфальт — это не бетон. Любая нагрузка большегрузного транспорта будет его разрушать.
Потому что асфальт — это не бетон. Любая нагрузка большегрузного транспорта будет его разрушать.
Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием дорог в Ростовской области заинтересовались на федеральном уровне.

Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне
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