«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
— Все быстро забывается, но я напомню. Перед ЧМ-2018 по футболу Ростову было выделено несколько миллиардов рублей федеральных средств на приведение дорог в нормативное состояние. Тогда сделали порядка ста объектов. Столь масштабного ремонта дорог, который был в тот период, я не припомню в Ростовской области. Тогда Народный Фронт активно привлекал независимые лаборатории, экспертов строительного вуза для проверки качества дорог. Были взяты пробы с десяти объектов, в числе которых — проспект Буденновский, Ленина. Исследования показали, что на всех этих дорогах качество не соответствовало нормативам чуть ли не в два раза. Причем это были не просто какие-то недоуплотнения, а серьезные нарушения. Их зафиксировали квалифицированные специалисты лаборатории, которая принимала трассу «Формула 1» в Сочи. То есть такие исследования не могут опровергаться. Тогда мы во всеуслышание заявили, что дороги в Ростове долго не продержатся. Они начнут разрушаться целиком, в одночасье, не пройдет и пяти лет. Так оно и получилось, сейчас мы это наблюдаем.
— То, что мы сейчас наблюдаем — это еще не разрушение. Это пока только «цветочки». Скоро может возникнуть такая ситуация, что дороги будут уходить с дуновением ветра. Знаете, как иронизируют, о том, что снег сошел вместе с асфальтом? Опасаюсь, что так будет происходить в реальности. Сейчас появилась информация о том, что донские власти обратили внимание на состояние дорог. Выделяют Ростову дополнительные средства. Да и сам город решил перераспределить деньги с и так не очень хорошего ЖКХ. Но это не принесет нам ничего.
— Выйти из сложившейся ситуации будет очень сложно. Для примера, в 2017 году стоимость тонны асфальта составляла порядка двух тысяч рублей. В 2024 году цена за тонну асфальта — шесть тысяч рублей. Поэтому даже если мы весь бюджет дорожного фонда Ростовской области потратим на ремонт всех дорог, это проблему не решит. Дороги и дальше будут разрушаться. А огромное количество водителей так и продолжат разбивать ходовые и колеса. Я реально оцениваю ситуацию. Пока погода зимой нас немного пощадила — не было частых перепадов температуры с переходом через ноль. Поэтому и разрушения дорог еще не критические. То, что сейчас мы наблюдаем — это только начало.
— Если мы понимаем, что у нас разрушения на сотнях дорог, какой толк ремонтировать лишь некоторые? Ведь со всем остальным проблемы никуда не денутся. Сейчас я вижу, что собираются несколько дорог привести в нормативное состояние путем полной замены покрытия. Но это путь в никуда. Потратят на эти дороги деньги, а дальше что? В 1993 году я работал в дорожном строительстве. Помню времена, когда у города не было никаких средств. За некоторые выполненные объекты платили по два-три года. Тогда все активно занимались просто латанием дыр — ямочным ремонтом. На мой взгляд, сейчас все силы надо кидать на поддержание городских дорог ямочным ремонтом. Это надо потому, что по-другому попросту не справиться с «ямочностью». Но так, как у нас сейчас выполняют ямочный ремонт, вообще непонятно, зачем это делать. Есть строительные нормы и правила. Нельзя просто брать и заливать литой асфальт в выбоину, которая не подготовлена фрезой. Все же понимают, что края выбоины все равно будут разрушаться после нескольких проездов грузового транспорта.
— Я хотел бы посмотреть в глаза тому специалисту, который предоставил главе администрации эту информацию. Выглядит она, как минимум, странно. У нас есть ГОСТ, который говорит о том, какого качества должен быть материал. И СНИП — каким образом должны выполняться работы. Асфальт не может быть некачественным. Такая работа даже не должна приниматься! Тем более, мы видим, как некоторые федеральные объекты выполняются с высоким качеством, и на них ничего не разрушается. В конце концов, можно применять готовый битум с добавками, и вообще никаких проблем не возникнет. Да, он дороже. Но если такая дорога прослужит в три раза дольше, то почему бы и нет? А если делать плохо, то пусть хоть золотой будет материал, все рассыплется через пару лет.
— В Ростовской области наблюдается увеличение транспортного трафика с большегрузными машинами. Нередко они везут грузы с перевесом. Плюс у нас добавились новые регионы. Когда от нас транспорт идет в Крым, задействованы чуть ли не все районы Ростовской области. А на дорогах у нас сильно ослаблены основания. На днях я выяснял, по какой технологии и каким образом ремонтируют дороги в Ростовской области. В этом направлении могу похвалить наш Минтранс. Около 15 объектов в разных городах делают по технологии укрепления дорог — укрепляют дорожную одежду. К слову, Ростовская область первой стала использовать эту технологию, жаль, что только на единичных объектах. А сейчас стали применять массово. Но у нас и нет других вариантов, кроме как укреплять дороги. А там, где не применяется это укрепление, мы и дальше будем видеть разрушения. Потому что асфальт — это не бетон. Любая нагрузка большегрузного транспорта будет его разрушать.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием дорог в Ростовской области заинтересовались на федеральном уровне.