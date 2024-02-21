АСИ и Корпорация МСП запустили конкурс «Создай НАШЕ»

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет, желающие создать собственный бизнес или уже имеющие опыт предпринимательской деятельности до двух лет. Регистрация открыта на цифровой платформе МСП.РФ, заявки будут приниматься до 10 марта.