АСИ и Корпорация МСП запустили конкурс «Создай НАШЕ»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет, желающие создать собственный бизнес или уже имеющие опыт предпринимательской деятельности до двух лет. Регистрация открыта на цифровой платформе МСП.РФ, заявки будут приниматься до 10 марта.
Победителей конкурса пригласят принять участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП, а также они получат грант в размере 1 миллион рублей фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» для реализации своей бизнес-идеи или развития своего предприятия, пишет kp.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки молодых предпринимателей, утверждая, что в России нарастает число молодых индивидуальных предпринимателей, и поддержка их инициатив имеет стратегическое значение.
Александр Вайно, директор центра молодежных инициатив АСИ, отметил, что конкурс «Создай НАШЕ» продолжает работу по поддержке молодых предпринимателей и поддерживает принципы открытости и доступности, предоставляя возможность участия молодежи из всех регионов страны.
Программа конкурса предусматривает два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до двух лет». Участники пройдут образовательную программу по основам предпринимательства и разработают бизнес-проекты на открытие или масштабирование своего дела. По итогам оценки проектов конкурсной комиссией будет определено 30 победителей.
Антон Пинский, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ», подчеркнул важность участия молодежи в развитии индустрии общественного питания. Он отметил, что большая часть работников в общепите — молодые люди, и именно они часто становятся инициаторами новых трендов и инноваций в этой сфере.