Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону

Вслед за этим представители общественности и обычные жители Ростова-на-Дону вступили в ожесточенные дебаты в СМИ и социальных сетях о правильности установки памятника и личности Жванецкого. Некоторые утверждали, что сатирик действительно не являлся патриотом, в то время как другие приводили цитаты писателя, выражающие его любовь к России.