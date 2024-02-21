rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону

Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону

21 февраля 2024, 06:58
Фото: rostovgazeta.ru
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону, участвующие в специальной военной операции, потребовали снести недавно установленный в городе памятник писателю и сатирику Михаилу Жванецкому, пишет «Лента.ру».

Издание сообщило, что один из бойцов обвинил Жванецкого в русофобии, заявив, что сатирик не был патриотом.

«Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло. Инициаторы установки памятника сатирику оскорбили российский народ», — приводит издание слова бойца.

Также издание ссылается на одно из выступлений Жванецкого, в котором писатель отмечает практическое отсутствие различий между «мирной жизнью и окопом», что вызывает овации у аудитории.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской был торжественно открыт памятник Жванецкому.

Депутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятников
Узнать подробнее
На церемонию открытия пришла местная жительница, которая выразила протест против установки памятникаНа церемонию открытия пришла местная жительница, которая выразила протест против установки памятника
На церемонию открытия пришла местная жительница, которая выразила протест против установки памятника
Фото: rostovgazeta.ru

Однако мероприятие не обошлось без происшествия. На церемонию открытия пришла местная жительница, которая выразила протест против установки памятника.

Вслед за этим представители общественности и обычные жители Ростова-на-Дону вступили в ожесточенные дебаты в СМИ и социальных сетях о правильности установки памятника и личности Жванецкого. Некоторые утверждали, что сатирик действительно не являлся патриотом, в то время как другие приводили цитаты писателя, выражающие его любовь к России.

Читайте также:
Депутат попросил не превращать Ростов в «псевдокультурную помойку» из-за памятниковВ Ростове-на-Дону установят памятник в память об умершем бегемоте«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Памятник#СВО#Происшествия#Жванецкий
Подпишитесь
Психолог Разумовская объяснила, почему в 90-х в Ростове орудовало много ОПГ
Сегодня, 08:16
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30