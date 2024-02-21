Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Издание сообщило, что один из бойцов обвинил Жванецкого в русофобии, заявив, что сатирик не был патриотом.
«Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло. Инициаторы установки памятника сатирику оскорбили российский народ», — приводит издание слова бойца.
Также издание ссылается на одно из выступлений Жванецкого, в котором писатель отмечает практическое отсутствие различий между «мирной жизнью и окопом», что вызывает овации у аудитории.
Напомним, что во вторник, 13 февраля, в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской был торжественно открыт памятник Жванецкому.
Однако мероприятие не обошлось без происшествия. На церемонию открытия пришла местная жительница, которая выразила протест против установки памятника.
Вслед за этим представители общественности и обычные жители Ростова-на-Дону вступили в ожесточенные дебаты в СМИ и социальных сетях о правильности установки памятника и личности Жванецкого. Некоторые утверждали, что сатирик действительно не являлся патриотом, в то время как другие приводили цитаты писателя, выражающие его любовь к России.