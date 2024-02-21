Депутаты донского парламента поздравили бойцов в военном госпитале

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В ходе общения с военнослужащими им вручили подарки, а также продемонстрировали возможности обновленного кинозала, в котором по инициативе депутатов установлено новейшее мультимедийное оборудование.
Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко вместе с другими депутатами и руководителем фракции «Единая Россия» донского парламента Владимиром Ревенко прошлись по палатам. Пообщались лично с бойцами и поздравили их с наступающим праздником.
Александр Ищенко отметил, что и персональные подарки и мультимедийный кинозал, который госпиталь получил в дар, должны привнести в жизнь ребят хорошие и добрые эмоции.
— Находясь в Южном военном клиническом госпитале мы не могли не побывать в палатах у ребят. Подарили подарки, пожелали скорейшего выздоровления. Надеемся, что новый кинозал будет создавать хорошее настроение сотням бойцов, которые проходят лечение сегодня и будут проходить его в будущем. Ведь лечить нужно не только боевые раны, необходимо создавать нашим ребятам хорошее настроение. И по первой реакции ребят, мы видим, что такой кинокомплекс пришелся кстати, — пояснил Председатель донского парламента.
Помимо персональных рюкзаков, в которых бойцы нашли предметы гигиены и вещи первой необходимости, там были письма от ростовских школьников. Каждый из детей писал свое персональное письмо защитнику Отечества и украшал его своим рисунком. В придачу к новому мультимедийному комплексу, который расположился в обновленном кинозале депутаты передали и большую коллекцию отечественного кино. Среди них фильмы о жизни, о любви и дружбе.
Также в подарочную коллекцию вошли лучшие фильмы отечественного кинематографа. Учитывая специфику донского края, коллекция пополнилась и фильмами о донских красотах и традициях, а также кинолентами, снятыми по мотивам произведений Михаила Шолохова.
В день визита, депутаты вместе с бойцами посмотрели короткометражную ленту «Свидетель», повествующую о нынешней ситуации на Украине. Благодаря новому мультимедийному оборудованию, в кинозале госпиталя смогут проходить и концерты. В гости к бойцам всегда приезжают волонтеры, студенческие коллективы, театры и танцоры. И новое оборудование расширит возможности для показа своих талантов многим коллективам нашего региона.
— Сегодня 23 февраля становится одним из главных праздников современной России, наряду с Днем Победы в Великой Отечественной войне, поскольку защита Родины — главнейшая задача каждого мужчины. И те ребята, которых мы поздравили с этим праздником, полностью это звание оправдывают. Они настоящие защитники и настоящие мужики! Чувствуя их рукопожатие, понимаешь, что наша Родина в надежных руках, — подчеркнул Александр Ищенко.
Добавим, что инициатива визита в военный госпиталь исходила от партии «Единая Россия». Депутаты этой фракции из регионального Законодательного собрания регулярно выезжают в военные части, встречаются с мобилизованными и делают все, чтобы народ и бойцы стояли плечом к плечу и сообща двигались в одну сторону и шли к победе!