Депутаты донского парламента поздравили бойцов в военном госпитале

Помимо персональных рюкзаков, в которых бойцы нашли предметы гигиены и вещи первой необходимости, там были письма от ростовских школьников. Каждый из детей писал свое персональное письмо защитнику Отечества и украшал его своим рисунком. В придачу к новому мультимедийному комплексу, который расположился в обновленном кинозале депутаты передали и большую коллекцию отечественного кино. Среди них фильмы о жизни, о любви и дружбе.