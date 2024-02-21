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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Больше 40 штабов будут действовать в регионе для отслеживания затоплений

Десятки штабов для отслеживания подтоплений создали в Ростовской области

21 февраля 2024, 15:37
Фото: 1MI
Больше 40 штабов будут действовать в регионе для отслеживания затоплений
Больше 40 штабов будут действовать в регионе для отслеживания затоплений и информирования местных жителей на случай ЧС, рассказали в правительстве Ростовской области.

Для помощи людям подготовлены 14 мотопомп и 58 пожарных насосов. Глава департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин рассказал, что местные власти направляют заявки на откачку воду с затопленных территорий. Так, лишь за последний месяц воду откачали в 12 муниципалитетах.

Люди на лодках плавают по затопленной слободе в Ростовской области
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На местах также будут действовать штабы для отслеживания подтоплений, они займутся информированием населения в случае опасности.

Помимо этого спасатели занимаются расчисткой водоотводных сооружений и создают новые дренажные каналы.

Ранее RostovGazeta разобралась, как выявляли границы затоплений в Ростовской области.

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