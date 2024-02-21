Десятки штабов для отслеживания подтоплений создали в Ростовской области

Для помощи людям подготовлены 14 мотопомп и 58 пожарных насосов. Глава департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Павел Нудгин рассказал, что местные власти направляют заявки на откачку воду с затопленных территорий. Так, лишь за последний месяц воду откачали в 12 муниципалитетах.