Донские парламентарии обсудили новый закон об адресной социальной помощи

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Это денежная помощь в виде социального пособия или социального контракта. Нематериальная помощь в виде твердого топлива, продуктов, вещей и многого другого. И адресная социальная выплата, которая предоставляется отдельным категориям граждан, проживаюших в 32-х муниципалитетах, где тарифы для населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения установлены выше критериев доступности платы за эти виды коммунальных услуг.
«Теперь жители этих муниципалитетов смогут обратиться в органы соцзащиты. И, в зависимости от каждого конкретного случая, получить социальную помощь в виде некой компенсации», — разъясняет председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.
Комитет донского парламента по социальной политике одобрил поправки в областной закон о социальном обслуживании граждан, которые закрепляют в качестве отдельных видов услуг сопровождение детей-инвалидов из дома к месту обучения и обратно, а также прогулку с ними, пока родители посещают социально значимые учреждения.
Инициаторами нововведений стали три депутата фракции «Единая Россия» — Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания — председатель комитета по строительству Сергей Михалев и председатель комитета по социальной политике Елена Елисеева.
«В настоящее время в областном перечне социальных услуг содержится услуга по кратковременному присмотру за детьми. Она касается всех детей, но предоставляется только в экстренной ситуации, не более трех раз в неделю и предполагает, в основном, помощь в уходе в домашних условиях — уложить спать, накормить, поиграть, провести гигиенические процедуры. Поработав с законом, проведя мониторинг, мы пришли к выводу, что для семей с детьми-инвалидами важна помощь соцработника не только в экстренном порядке, но и в разных штатных ситуациях, особенно, что касается сопровождения ребенка в школу, на дополнительные занятия или просто погулять с ним, пока родители решают свои дела. Поэтому вполне логично закрепить в законе такую помощь в качестве отдельных видов услуг», — отмечает Елена Елисеева.
Окончательное решение по всем обозначенным вопросам будет принято на очередном заседании Законодательного Собрания 27 февраля 2024 года.