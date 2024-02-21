Донские парламентарии обсудили новый закон об адресной социальной помощи

«В настоящее время в областном перечне социальных услуг содержится услуга по кратковременному присмотру за детьми. Она касается всех детей, но предоставляется только в экстренной ситуации, не более трех раз в неделю и предполагает, в основном, помощь в уходе в домашних условиях — уложить спать, накормить, поиграть, провести гигиенические процедуры. Поработав с законом, проведя мониторинг, мы пришли к выводу, что для семей с детьми-инвалидами важна помощь соцработника не только в экстренном порядке, но и в разных штатных ситуациях, особенно, что касается сопровождения ребенка в школу, на дополнительные занятия или просто погулять с ним, пока родители решают свои дела. Поэтому вполне логично закрепить в законе такую помощь в качестве отдельных видов услуг», — отмечает Елена Елисеева.