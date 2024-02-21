Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Собеседник вспоминает, как в 90-е годы работал в дорожном строительстве. Денег тогда в городском бюджете не хватало. Поэтому весь ремонт дорог попросту сводился к «латанию дыр» — заделыванию ям.
«Именно ямочным ремонтом, на мой взгляд, сейчас и следует активно заниматься. Иначе никак не справиться с выбоинами на дорогах», — отмечает Левченко.
Однако спикер предупреждает, что выполнять ямочный ремонт так, как это нередко делают сейчас, не имеет смысла.
«Выбоину сперва надо подготавливать фрезой, иначе ее края продолжат разрушаться под воздействием грузового транспорта. И только после этого заливать литой асфальт. Нужно же соблюдать строительные нормы и правила», — говорит собеседник.
Подробнее о том, почему разрушаются дороги в Ростовской области — в большом материале RostovGazeta.