Газеты стали читать на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По информации издания, сторона защиты предложила зачитать публикации СМИ 2019 года, которые касались проблем утилизации отходов. Судья против не был.
«Адвокат принялся читать статьи из ростовской прессы, рассказывающие о том, какая правильная и хорошая компания „Центр 100“, внедрившая новые методы утилизации отходов», — написало издание и уточнило, что в текстах были жалобы на проверки, которые мешали фирме.
Отмечается, что адвокат не успел прочитать все, так как ему нужно было отправляться в Москву.
Напомним, Быковскую обвинили в превышении должностных полномочий ради сотрудничества с «Центр 100 Ростов-на-Дону», который должен был взять на себя обязательства по утилизации медицинских отходов.