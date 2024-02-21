Газеты стали читать на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

«Адвокат принялся читать статьи из ростовской прессы, рассказывающие о том, какая правильная и хорошая компания „Центр 100“, внедрившая новые методы утилизации отходов», — написало издание и уточнило, что в текстах были жалобы на проверки, которые мешали фирме.



