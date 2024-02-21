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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Старые газеты читали на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

Газеты стали читать на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

21 февраля 2024, 11:37
Фото: donland.ru
Старые газеты читали на суде по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
Во время суда по делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской зачитали статьи из газет, сообщает Bloknot-rostov.

По информации издания, сторона защиты предложила зачитать публикации СМИ 2019 года, которые касались проблем утилизации отходов. Судья против не был.

«Адвокат принялся читать статьи из ростовской прессы, рассказывающие о том, какая правильная и хорошая компания „Центр 100“, внедрившая новые методы утилизации отходов», — написало издание и уточнило, что в текстах были жалобы на проверки, которые мешали фирме.

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Отмечается, что адвокат не успел прочитать все, так как ему нужно было отправляться в Москву.

Напомним, Быковскую обвинили в превышении должностных полномочий ради сотрудничества с «Центр 100 Ростов-на-Дону», который должен был взять на себя обязательства по утилизации медицинских отходов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Минздрав#Экс-глава#Дело#Быковская#Происшествия#Утилизация отходов
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