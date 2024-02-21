ГК «ЮгСтройИнвест» строит первую школу на Левобережье

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
Объект занимает площадь в 31,8 тысяч кв. м. Помимо просторных и светлых классов, оснащенных самым передовым оборудованием, здесь появятся столовые, спортивный блок с физкультурными и актовым залами. Количество учеников составит 1100 человек.
Оба проекта реализуются благодаря государственной программе Ростовской области «Развитие образования» и муниципальной программе «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону». В компании отмечают, что финансирование объектов предусмотрено из областного и городского бюджетов.
Также на территории Нового Ростова компания строит первый детский сад на 200 мест и ведет подготовительные работы для строительства школы на 1100 учеников. Ее возведение начнется уже весной этого года. А на территории микрорайона «61 квартал» создается новый детский сад для 200 детей.
По словам директора ООО «СЗ-1 „ЮСИ-Дон“ Игоря Папко, к строительству социальных объектов у компании особый подход.
— Мы чувствуем личную ответственность, хотим, чтобы наши дети росли, развивались и с юных лет получали знания в самых лучших условиях. Возведение умного квартала «Полет» и жилого комплекса «61 квартал» мы реализуем благодаря программе «Комплексное развитие территорий». Ростовская область первой из регионов выступила с предложением участия в госпрограмме. От лица генерального директора Группы Компаний ЮгСтройИнвест Иванова Юрия Ивановича благодарю правительство региона, за возможность реализовать важные проекты для Донской столицы, — говорит директор.
К возведению каждого социального объекта, застройщик подходит с личной ответственностью. По его мнению, дети должны расти и развиваться в самых лучших условиях, а это значит, что без личной заинтересованности таких условий не достичь.
В настоящее время в Ростове-на-Дону уже действует 3 детских сада на 760 мест и 2 школы на 2,5 тысячи учеников от «ЮгСтройИнвест». Часть из них расположена в эко-районе «Вересаево», а другая — в микрорайоне «Красный Аксай». Все проекты реализованы благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Демография», а также госпрограмме Ростовской области под названием «Развитие образования».
Всего за 20 лет работы в Ставрополе, Ростове и Краснодаре «ЮгСтройИнвест» построил 26 социальных объектов.