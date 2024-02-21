ГК «ЮгСтройИнвест» строит первую школу на Левобережье

В настоящее время в Ростове-на-Дону уже действует 3 детских сада на 760 мест и 2 школы на 2,5 тысячи учеников от «ЮгСтройИнвест». Часть из них расположена в эко-районе «Вересаево», а другая — в микрорайоне «Красный Аксай». Все проекты реализованы благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Демография», а также госпрограмме Ростовской области под названием «Развитие образования».