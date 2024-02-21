Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал об обновлении парка ракет-носителей к 2029 году

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
К 2026 году планируется нарастить объемы производства спутников с 40 до 250 единиц в год, а в 2028–2029 годах — обновить парк ракет-носителей. После этого Россия восстановит свои позиции на мировом рынке пусковых услуг.
Для развития космической отрасли в России будут привлекать частный капитал. При этом необходимо сформировать рыночные условия для компаний. Важно, чтобы предприятия понимали: их инвестиции в реализацию проектов окупятся. Сейчас ведется работа над внедрением рыночных механизмов в отрасли. Закон о коммерциализации космических услуг уже прошел первое чтение в Госдуме. Скорее всего, заложенный в законопроекте механизм начнет действовать уже с 2025 года.
Запускать все космические аппараты будет «Роскосмос».
Другие важные темы, затронутые главой «Роскосмоса»:
— Реализация идеи многодвигательной силовой установки в «Амур-СПГ»;
— Программы исследований Луны, Венеры и Марса;
— Перевод космической отрасли на новые индустриальные рельсы;
— Проект по созданию сверхлегкого носителя;
— Особенности кадрового состава на предприятиях ракетно-космической отрасли;
— Планы по запуску космических аппаратов на 2024 год;
— Феномен Илона Маска в мировой экономике;
— Конвейерное производство спутников весом до 500 килограммов.
Полное интервью читайте в статье «Pro Космос».