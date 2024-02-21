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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал об обновлении парка ракет-носителей к 2029 году

Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал об обновлении парка ракет-носителей к 2029 году

21 февраля 2024, 13:15
Фото: Pro Космос
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о создании сверхлегких носителей и перспективного носителя «Амур-СПГ».

К 2026 году планируется нарастить объемы производства спутников с 40 до 250 единиц в год, а в 2028–2029 годах — обновить парк ракет-носителей. После этого Россия восстановит свои позиции на мировом рынке пусковых услуг.

Для развития космической отрасли в России будут привлекать частный капитал. При этом необходимо сформировать рыночные условия для компаний. Важно, чтобы предприятия понимали: их инвестиции в реализацию проектов окупятся. Сейчас ведется работа над внедрением рыночных механизмов в отрасли. Закон о коммерциализации космических услуг уже прошел первое чтение в Госдуме. Скорее всего, заложенный в законопроекте механизм начнет действовать уже с 2025 года.

Запускать все космические аппараты будет «Роскосмос».

 

Другие важные темы, затронутые главой «Роскосмоса»:

— Реализация идеи многодвигательной силовой установки в «Амур-СПГ»;

— Программы исследований Луны, Венеры и Марса;

— Перевод космической отрасли на новые индустриальные рельсы;

— Проект по созданию сверхлегкого носителя;

— Особенности кадрового состава на предприятиях ракетно-космической отрасли;

— Планы по запуску космических аппаратов на 2024 год;

— Феномен Илона Маска в мировой экономике;

— Конвейерное производство спутников весом до 500 килограммов.

 

Полное интервью читайте в статье «Pro Космос».

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