Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал об обновлении парка ракет-носителей к 2029 году

Для развития космической отрасли в России будут привлекать частный капитал. При этом необходимо сформировать рыночные условия для компаний. Важно, чтобы предприятия понимали: их инвестиции в реализацию проектов окупятся. Сейчас ведется работа над внедрением рыночных механизмов в отрасли. Закон о коммерциализации космических услуг уже прошел первое чтение в Госдуме. Скорее всего, заложенный в законопроекте механизм начнет действовать уже с 2025 года.