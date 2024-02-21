Губернатор Голубев объявил, когда президент Путин приедет в Ростов-на-Дону

«Это от президента зависит», — кратко ответил на вопрос журналистов Василий Голубев. Он напомнил, что в настоящий момент в регионе действует особый режим, потому президент регулярно посещает штаб ЮВО в Ростове, где встречается с военными и участвует в совещаниях.