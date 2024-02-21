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Published Сегодня, 09:27

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Донской губернатор объявил, когда президент Путин приедет в Ростов

Губернатор Голубев объявил, когда президент Путин приедет в Ростов-на-Дону

21 февраля 2024, 09:27
Фото: kremlin.ru
Донской губернатор объявил, когда президент Путин приедет в Ростов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что президент Владимир Путин сам определит дату визита в Ростов, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В среду, 21 февраля, губернатору Василию Голубеву задали вопрос о возможном визите Владимира Путина в южную столицу. Последний раз глава государства приезжал в штаб ЮВО в ноябре 2023 года, после этого визит не повторялся.

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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, подобное решение может принять только сам президент.

«Это от президента зависит», — кратко ответил на вопрос журналистов Василий Голубев. Он напомнил, что в настоящий момент в регионе действует особый режим, потому президент регулярно посещает штаб ЮВО в Ростове, где встречается с военными и участвует в совещаниях.

Напомним, подробности последнего визита в штаб ЮВО оказались скрыты от общественности из-за закрытого характера заседания, однако это не значит, что президент Путин не принимал участия в жизни региона — на днях он назначил в донские суды новых судей.

При этом, сообщается, что во время визита в Ростов прошлой осенью Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу прилетели в Ростов, чтобы ознакомиться с образцами военной техники и докладами из зоны СВО.

Ранее жителей Ростовской области испугал грохот в небе над Шахтами.

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