Губернатор Голубев объявил, когда президент Путин приедет в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В среду, 21 февраля, губернатору Василию Голубеву задали вопрос о возможном визите Владимира Путина в южную столицу. Последний раз глава государства приезжал в штаб ЮВО в ноябре 2023 года, после этого визит не повторялся.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, подобное решение может принять только сам президент.
«Это от президента зависит», — кратко ответил на вопрос журналистов Василий Голубев. Он напомнил, что в настоящий момент в регионе действует особый режим, потому президент регулярно посещает штаб ЮВО в Ростове, где встречается с военными и участвует в совещаниях.
Напомним, подробности последнего визита в штаб ЮВО оказались скрыты от общественности из-за закрытого характера заседания, однако это не значит, что президент Путин не принимал участия в жизни региона — на днях он назначил в донские суды новых судей.
При этом, сообщается, что во время визита в Ростов прошлой осенью Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу прилетели в Ростов, чтобы ознакомиться с образцами военной техники и докладами из зоны СВО.
Ранее жителей Ростовской области испугал грохот в небе над Шахтами.